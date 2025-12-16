Plan de Trump tras designar al fentanilo como arma química es invadir a otros países: Experto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El plan de Donald Trump tras designar al fentanilo como arma química es invadir a quien lo produzca informó Benjamín Ruiz Loyola, experto en armas de destrucción masiva.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Ruiz Loyola, advirtió que esta declaratoria funciona como un pretexto para intervenir en otros países bajo el argumento de la defensa del pueblo estadounidense.

¿Por qué el fentanilo puede considerarse un arma química?

El experto en armas de destrucción masiva explicó que, aunque el fentanilo no está incluido formalmente en los listados de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, sí ha sido utilizado como tal.

“A pesar de que no está incluida en los listados de la convención para la prohibición de armas químicas se ha utilizado como arma química, es un compuesto que tiene la característica de ser un compuesto de uso dual, tiene un uso muy legítimo, es el mejor anestésico que existe para cirugías sobre todo para cirugías complicadas, pero también se ha utilizado como arma química”. — Benjamín Ruiz Loyola, experto en armas de destrucción masiva

Ruiz Loyola subrayó que este carácter dual es lo que permite a Trump argumentar su clasificación como arma de destrucción masiva.

¿Cuál sería la verdadera intención de Trump?

De acuerdo con el experto, la interpretación del presidente estadounidense es política.

Señaló que Trump manipula el concepto para abrir la puerta a una posible invasión o intervención en cualquier país que esté produciendo, transportando, vendiendo o incluso consumiendo fentanilo, bajo el argumento de la seguridad nacional.

“Es una interpretación muy mañosa”, afirmó, al considerar que el discurso de defensa del pueblo norteamericano permitiría justificar acciones militares extraterritoriales.

¿Qué impacto tiene el consumo de fentanilo?

El experto añadió que Trump basa su narrativa en el alto número de muertes asociadas al fentanilo, comparándolo con los efectos devastadores de un arma química.

Recordó que esta sustancia no solo se consume en pastillas, sino también mediante inyecciones, muchas veces con jeringas contaminadas, lo que agrava los problemas de salud pública y aumenta los riesgos de enfermedades infecciosas.

