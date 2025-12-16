Sheinbaum analiza declaratoria de Trump sobre fentanilo

Si no es fentanilo será otra droga, fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum a la declaratoria de su homólogo estadounidense, Donald Trump de declarar esta sustancia como arma de destrucción masiva.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria comentó que su gobierno ya analiza los alcances del mandato de Trump que tomó al considerar que el daño que provoca el narcótico, supera al de cualquier bomba convencional.

“Una parte se manda para que se haga ley en Estados Unidos y otra parte es un decreto entonces apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó, eso por un lado, por otro lado nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto que hay que atender los delitos y para eso hay una Fiscalía y hay jueces pero también hay que atender las causas del consumo de las drogas, si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra droga y seguirán utilizándose drogas, y la causa fundamental tiene que ver con un desapego”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Cuál es la postura del gobierno mexicano ante la declaratoria de Estados Unidos?

Y es que recordó que el fentanilo también tiene un consumo legal en todas las naciones.

“El fentanilo también tiene un consumo legal, se utiliza como anestésico, entonces qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción química, hay que analizar cuáles son los alcances y nuestra posición es que más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse a aquellos que sobre todo generan violencia vinculada con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas en el consumo de las drogas”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿México permitiría una intervención extranjera por el tema del fentanilo?

Después que se contempla que el Departamento de Guerra y el de Justicia, determinen el despliegue de recursos de seguridad nacional mientras el Departamento de Seguridad Nacional identificará redes de contrabando mediante inteligencia vinculada a amenazas de no proliferación, Sheinbaum Pardo insistió que México no permitiría en ningún momento alguna intervención en territorio mexicano.

“La misma, nosotros estamos en contra de cualquier intervención, en contra, en cualquier parte del mundo, pero en México más, la soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo, es colaboración y coordinación en distintos temas pero nunca la violación a nuestra soberanía”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Insistió que su gobierno mantendrá el trabajo para detener generadores de violencia y responsables del tráfico de drogas mientras avanza con los programas para ayudar a los jóvenes; en ese sentido anunció que la próxima semana presentará la encuesta de salud pública del consumo de estupefacientes en el país.

