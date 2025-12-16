Trump designa al fentanilo como arma de destrucción masiva y “libera todas las herramientas” contra los cárteles

Con una nueva serie de acciones contra el fentanilo, la administración Trump designó esta sustancia como un arma de destrucción masiva, al considerar que se asemeja más a un arma química que a un narcótico, y anunció un paquete de medidas para combatirla bajo ese enfoque.

Este paso crítico libera todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras que inundan a las comunidades con esta sustancia mortal, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años. — Casa Blanca a través de X.

BREAKING: President Trump just declared FENTANYL a WEAPON OF MASS DESTRUCTION.



This critical step unleashes every tool to combat the cartels & foreign networks responsible for flooding communities with this deadly substance—the leading cause of death among Americans aged 18-45. pic.twitter.com/C9YXC53kzK — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

Con esta designación, Trump obtiene facultades ampliadas para intensificar la persecución del fentanilo, con el objetivo de que el gobierno estadounidense “utilice toda la gama de herramientas” contra esta droga. Las acciones involucrarían desde la fiscal general, Pam Bondi, con investigaciones y procesos judiciales por el tráfico de la sustancia, hasta el Departamento de Defensa, encabezado por Pete Hegseth, así como el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

La fabricación y distribución de fentanilo, principalmente a cargo de redes criminales organizadas, amenaza nuestra seguridad nacional y fomenta la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras. — Casa Blanca.

Ante este anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al señalar que se deben atender las causas del problema y “no solamente esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como arma de destrucción letal” y agregó que su administración ya revisa las implicaciones y el alcance de la orden firmada por Trump este lunes.

¿Qué es el fentanilo?

Según información de la Administración para el Control de Drogas, es un potente fármaco opiáceo sintético y, aunque está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para ser usado como analgésico (alivio del dolor) y anestésico, su peligro está en su potencia.

Es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y hasta 50 veces más potente que la heroína en su capacidad como analgésico.

Una sobredosis de fentanilo puede provocar rápidamente estupor, cianosis, cambios en las pupilas, piel húmeda, coma e insuficiencia respiratoria que puede derivar en la muerte.

De hecho, los médicos suelen sospechar fuertemente de una intoxicación por opioides cuando el paciente presenta una triada de los siguientes síntomas: coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria.

