Martha Debayle: Todo lo que debes saber de la “Súper gripe” H3N2

Si sientes que la gripe de esta temporada invernal 2025-2026 es más fuerte de lo normal, no es tu imaginación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud han puesto bajo vigilancia el incremento de casos de una variante del virus de la influenza conocida como la “súper gripe” H3N2 subclado K.

Por eso, Martha Debayle estuvo en W Radio con el Dr. Francisco Moreno Sánchez, Internista e Infectólogo del Centro Médico ABC, quien menciona que esta variante, está circulando con fuerza y es la dominante en varios países, aunque no se considera una emergencia comparable a una nueva pandemia.

¿Qué es la “súper gripe” H3N2?

La llamada “súper gripe” es simplemente una variante del virus de la influenza A subtipo H3N2. Específicamente, se trata de una rama genética conocida como subclado K.

Aunque la influenza H3N2 circula estacionalmente a nivel global, el subclado K comenzó a detectarse con mayor intensidad en agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, antes de extenderse rápidamente a más de 30 países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, y el Reino Unido, donde la actividad ha sido alta.

El nombre H3N2 hace referencia a dos proteínas en la superficie del virus: Hemaglutinina (H3) y Neuraminidasa (N2), clave para su ingreso y propagación en las células.

¿Cuál es la situación actual en México?

El incremento de casos se observó primero y con mayor fuerza en Europa. Sin embargo, la Secretaría de Salud confirmó el 12 de diciembre de 2025 el primer caso de H3N2 subclado K en el país.

La H3N2 subclado K no parece causar una mortalidad más alta que la influenza fuerte común, pero sí puede generar síntomas más marcados y complicaciones serias en grupos de riesgo.

De acuerdo con los síntomas pueden ser:

Fiebre alta repentina

Cansancio y fatiga extrema

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Tos seca persistente

¿Cómo prevenir más casos de la ‘súper gripe’ H3N2?

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar la enfermedad grave. Análisis preliminares muestran que la vacuna mantiene niveles de protección en grupos vulnerables, ayudando a reducir hospitalizaciones y complicaciones.

Se estima una eficacia del 70-75% en niños y del 30-40% en adultos para reducir la enfermedad grave.

Recomendaciones del Dr. Moreno Sánchez y autoridades:

Quedarse en casa si hay síntomas para evitar contagios.

si hay síntomas para evitar contagios. Mantener la higiene respiratoria y el lavado de manos frecuente.

y el lavado de manos frecuente. Prestar especial atención a grupos vulnerables: niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

La “súper gripe” H3N2 es la manifestación fuerte de la gripe estacional que ya conocemos, con una propagación significativa. La mejor defensa sigue siendo la vacunación y las medidas básicas de prevención.