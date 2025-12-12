;

Super Gripe H3N2 en México: autoridades llaman a vacunarse; revisa si te toca

México refuerza medidas por la Super Gripe H3N2 y recomienda vacunación. Conoce quiénes son prioridad y qué síntomas deben vigilar.

Las autoridades recomiendan reforzar medidas preventivas como lavado frecuente de manos. Imagen generada con Canva

Francisco Miranda

La influenza A H3N2, conocida popularmente como Super Gripe, está registrando un incremento en México durante la temporada invernal, lo que llevó a las autoridades federales y estatales a emitir un llamado para reforzar la vacunación.

Aunque la gripe es común cada año, esta variante destaca por su alta transmisibilidad y por provocar síntomas más intensos, especialmente en personas vulnerables.

Las autoridades mexicanas recordaron que la campaña de vacunación contra la influenza se mantiene activa y es gratuita en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE y centros de salud estatales.

¿Quiénes deben vacunarse primero?

Los expertos señalan que la vacuna es especialmente necesaria para:

  • Adultos mayores de 60 años
  • Niñas y niños de 6 meses a 5 años
  • Personas embarazadas
  • Pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma o padecimientos cardiacos
  • Personal de salud que está en contacto constante con pacientes

La vacuna no impide completamente el contagio, pero sí reduce la probabilidad de enfermar gravemente, evita hospitalizaciones y disminuye la transmisión en comunidades.

Además de vacunarse, las autoridades recomiendan reforzar medidas preventivas como lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados, evitar cambios bruscos de temperatura y usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios.

Con el aumento de casos de la Súper Gripe H3N2, la prevención vuelve a ser clave. Vacunarse no solo protege a cada individuo, sino que ayuda a frenar la circulación del virus en México durante los meses de mayor riesgo.

