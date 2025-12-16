Cae implicado en el caso de Micky Hair; Pablo Vázquez asegura que habrá consecuencias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Detienen a implicado en el asesinato del ‘estilista de las estrellas’.

Gracias a trabajos de inteligencia e investigación conjunta de la Fiscalía General de Justicia y La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se logró la detención de José Eduardo “N”, señalado como el presunto involucrado en el homicidio de Miguel de la Mora, el reconocido estilista conocido como Micky Hair, asesinado en Polanco.

José Eduardo “N”, habría fungido como coordinador y “muro” para facilitar la huida de quienes dispararon en contra del estilista.

Te podría interesar: Asesinan al estilista de Ángela Aguilar, esto es lo que se sabe

¿Cómo se logró la detención del presunto responsable?

En ‘Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, explicó que la captura se logró mediante una orden de aprehensión derivada de vigilancias previas y un seguimiento exhaustivo a una célula delictiva, asegurando que la investigación continúa abierta para dar con todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“Nuestro compromiso es garantizar que no haya impunidad. Sin duda buscamos prevenir que ocurran este tipo de eventos, pero una vez sucedidos, creo que lo que toca es trabajar a fondo, no soltarlos como lo hemos hecho, y garantizarle a la gente que en la ciudad el que comete un delito, y el que sobre todo comete un delito violento, va a tener consecuencias”. — Pablo Vázquez Camacho

También puedes leer: Clara Brugada asegura que los recientes homicidios en CDMX son casos aislados

¿Qué dicen las autoridades sobre la inseguridad en la ciudad?

En cuanto a la percepción de inseguridad, el secretario enfatizó que las estadísticas oficiales muestran una realidad distinta a la que pueden generar eventos mediáticos, como este caso o el del abogado David Cohen.

Vázquez Camacho destacó que noviembre cerró como el mes con menos homicidios desde el 2012, con una tendencia a la baja en la capital desde 2019.

La estrategia se centra no solo en la prevención, sino en la certeza del castigo para quienes delinquen, puntualizó.

Síguenos en Google News y encuentra más información