Asesinan al estilista de Ángela Aguilar, esto es lo que se sabe

Es estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, fue asesinado en su salón en donde atendía a figuras del espectáculo como Ángela Aguilar, en Polanco. /RRSS.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, de 28 años, ocurrido la noche de este lunes en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Investigación del ataque en Polanco

De acuerdo con las primeras indagatorias, el reconocido estilista, conocido en el mundo de la belleza como ‘Micky Hair’, fue atacado de manera directa por dos sujetos al salir de su establecimiento ubicado en la avenida Masaryk y la calle Moliere.

Elementos de la FGJCDMX, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), analizan cámaras particulares y del C5 para ubicar a los agresores. Autoridades confirmaron que se trata de un ataque directo y descartaron el robo como móvil.

Micky Hair: estilista de celebridades

Miguel Ángel de la Mora era ampliamente conocido por atender a personalidades del espectáculo y empresarios en su salón de Polanco. Su asesinato, en una de las zonas más exclusivas y vigiladas de la capital, evidenció la vulnerabilidad ciudadana, aun en espacios con presencia de seguridad privada, policías capitalinos y fuerzas federales.

