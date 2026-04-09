Incendio en Dos Bocas enciende alerta: Señalan fugas de gas en días previos

De nueva cuenta la Refinería Olmeca Dos Bocas, en Tabasco, sufrió un incendio que, de acuerdo a Petróleos Mexicanos (PEMEX), se originó en la bodega de coque dentro del complejo. Es el tercer incidente en menos de dos meses.

¿Qué reportan los habitantes tras el incendio?

Habitantes de las comunidades aledañas a la refinería manifiestan su profunda preocupación, y una de ellos es Añes Ortiz, residente de la zona de Puerto Ceiba, quien relató que el siniestro inició alrededor de las 4:40 de la tarde, provocando una fuerte alarma entre la población que ya venía advirtiendo irregularidades y olores fétidos en los días previos.

En “Así Las Cosas con Karla Santillán”, Añes Ortiz detalló que el ambiente en la región es de constante incertidumbre y temor, incluso en días pasados se reportaron posibles fugas que las autoridades desestimaron como simple “vapor de agua”.

Al aire // Incendio en la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @KarlaSantillan_ por #WRadio junto a @Marin_Leo . https://t.co/9XRLqGVctB — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 10, 2026

¿Qué afectaciones a la salud se han detectado?

Desde la madrugada de hoy el olor a gas era penetrante, aseguró, llegando a despertarla a las 6:00 de la mañana y filtrándose hasta dentro de su habitación.

Añes Ortiz denunció una preocupante falta de coordinación, pues los cuerpos de emergencia y las autoridades no se han acercado a la comunidad para brindar indicaciones o medidas de protección.

Esta ausencia de comunicación ocurre mientras los habitantes, incluidos niños y ancianos, ya presentan afectaciones físicas como irritación en los ojos y dolores de garganta debido a las emanaciones químicas que persisten en el aire de Puerto Ceiba y Paraíso.

Refinería Olmeca en Dos Bocas. Ampliar

¿Qué piden los vecinos ante la situación?

Por lo anterior, hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y atienda la situación de riesgo en la que viven las familias cercanas a la refinería.

Con la amenaza de que el viento cambie de dirección y desplace la contaminación directamente hacia sus hogares, y ante la falta de fechas concretas para la reubicación de escuelas locales, los vecinos se sienten desprotegidos frente a una “bomba de tiempo”, agregó la ciudadana.

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