De la esperanza al olvido: El carpetazo de la FGR al caso de La Luz del Mundo

Sóchil Martín y Sharim Guzmán, exintegrantes de la congregación La Luz del Mundo, denuncian traición a su búsqueda de justicia tras décadas de abusos.

Sóchil Martín y Sharim Guzmán, exintegrantes de la congregación La Luz del Mundo, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación más fuerte por trata de personas y delincuencia organizada contra los líderes de la organización.

Ampliar

Te podría interesar: Clasificar el edificio de la Luz del Mundo, como patrimonio cultural de Jalisco, es insensible: Carlos Pérez Osorio

¿Por qué denuncian el cierre del caso?

Revelaron que este “carpetazo” ocurrió desde diciembre pasado, pero no fueron notificados formalmente sino hasta meses después, lo que consideran una grave traición a su búsqueda de justicia tras décadas de abusos.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, los afectados explicaron que este jueves tendrán una audiencia en Puente Grande para impugnar legalmente la decisión de la fiscalía, ahora bajo la dirección de Ernestina Godoy.

Ampliar

También puedes leer: Madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, es acusada de tráfico sexual en EU

¿Qué reclaman las víctimas a las autoridades?

Sóchil Martín y Sharim Guzmán señalaron que Ernestina Godoy debería haber investigado los motivos detrás del cierre del expediente en lugar de permitir que se archivara un caso que involucra a cientos de víctimas y denuncias presentadas desde 2019.

Sharim Guzmán calificó de “mentirosa” a la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que el gobierno federal tiene pleno conocimiento del caso a través de diversos escritos turnados incluso a la oficina que ella misma encabezó previamente.

Es imposible que las autoridades ignoren la situación, manifestó, especialmente cuando las víctimas han entregado pruebas constantes de los vínculos y manejos de la congregación en México y Estados Unidos.

Naason Joaquin Garcia, lider de la Luz del Mundo / Al Seib Ampliar

Encuentra más: Que la Presidenta no proteja a los morenistas que son parte de la Luz del Mundo, pide víctima: Peniley Ramírez

¿Qué denuncias han presentado las víctimas?

Sóchil Marín, quien fue víctima de agresiones sexuales y violaciones sistemáticas desde su infancia dentro de la iglesia, expresó su frustración ante la falta de paz y protección.

Destacó la dolorosa ironía de que, en un país que cuenta con una presidenta y una fiscal mujer, las víctimas de violencia sexual sigan siendo revictimizadas y sus denuncias ignoradas bajo el argumento oficial de que las autoridades “no estaban al tanto del tema”.

Síguenos en Google News y encuentra más información