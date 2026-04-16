Senadora de Morena acusa linchamiento por sacrificio de perros en Tecámac

Ante los señalamientos en su contra por haber permitido el sacrificio perros cuando fue alcaldesa de Tecamac, la senadora Mariela Gutiérrez, se defendió señalando que algunos animales habían atacado a personas y otros estaban desahuciados.

Continúa la polémica desatada por los “miles de perros” que fueron sacrificados en el municipio de Tecámac en el Estado de México, durante la gestión como alcaldesa de la ahora senadora de Morena, Mariela Gutiérrez, quien en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin refirió “No es una cifra alta, no fue un sacrificio por ocurrencia, sus propios dueños fueron los que los entregaron por enfermedad el 75% de ellos, los demás fueron levantados porque en las calles los ciudadanos ya no podían ni caminar, incluso algunos de estos perros dejaron daños en niños”.

La senadora de Morena, pidió “ir más al fondo del problema”, al afirmar que la atención a 80 mil animalitos de compañía se dio durante seis años de su administración, pero refirió “se oye escandaloso si los planteas como que yo mandé a sacrificar 10 mil perros”.

“Cada acción que se tomó fue bajo un principio claro: reducir el sufrimiento de los mismos animalitos, proteger a la población y actuar conforme a la ley”, #MarielaGutiérrez, sobre los perritos sacrificados en #Tecámac.



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Marco legal y bienestar animal

Mariela Gutiérrez refirió que, en el bando municipal, está la obligación conferida por la Ley que data de 1984 de cumplir y hacer cumplir la Ley.

Gobernar no es elegir lo fácil, gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas”. — Afirmó la senadora.

Por ello dijo “todo lo que se hizo fue conforme a la Ley vigente en el Estado de México desde 1984” y que señala “capturar a los animales en abandono en vía publica y mandarlos a refugios y criaderos”.

“Yo sé que no es una decisión tomada a la ligera, fue con un cuerpo colegiado y se tomó con toda la responsabilidad social y preceptos legales” y en lo personal, dijo “no tengo un perro, tengo cinco, mis hijos tienen 9 en sus casas y los queremos, no limiten todo a los números”.

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¿Volvería a hacerlo?

“Tendría que cumplir las obligaciones constitucionales, los perros no se mataron, están haciendo un proceso de linchamiento y cambiando los términos. Se les ayudó a bien morir, fue un sacrificio humanitario”.

Y agregó que el Centro de Bienestar Animal tiene los registros y la investigación al respecto “estuvo bien porque las instituciones supervisoras no observaron nada”.

Mariela cuestionó “por qué no se habla de los animales que fueron rescatados y atendidos… deberían hablar de todo porque no todo cabe en un video descontextualizado”.

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“Si vuelvo a ser presidenta, volvería a cumplir con la Ley”, afirmó la senadora morenista, e hizo un llamado a la concientización del cuidado de los animales, señalando “que la gente sea responsable y no utilice a los animalitos como juguetes”.

El tema del sacrificio de perros continúa siendo parte del debate público en torno al bienestar animal y la responsabilidad social.