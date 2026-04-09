¿Me puedo pensionar a los 50 años con la Ley del 73 del IMSS? Esta es la edad mínima en 2026

Aunque tengas las semanas necesarias, el sistema requiere al menos 60 años para el trámite; así que no es posible pensionarse a los 50 años con la Ley del 73 del IMSS.

Quienes pertenecen al régimen 73 del Seguro Social suelen buscar alternativas para retirarse antes, especialmente cuando ya cuentan con un número alto de semanas cotizadas. Sin embargo, el sistema establece edades específicas para liberar el pago mensual, ya sea por cesantía o por vejez, y es muy importante conocer estos límites para no realizar trámites en vano. Y para que tengas claro el panorama actual, checa si te puedes pensionar a los 50 años con la Ley del 73 del IMSS y cuál es esta edad mínima en 2026.

¿Me puedo pensionar a los 50 años con la Ley del 73?

No, no te puedes pensionar a los 50 años con la Ley del 73 del IMSS porque esta ley establece que las personas que se dieron de alta antes del 1 de julio de 1997 solo tienen opción a dos modalidades de retiro; Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

En ambos casos, es obligatorio que el trabajador tenga, como mínimo, 60 años cumplidos.

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¿Cuántos años necesito tener para pensionarme si soy Ley 73 IMSS?

Si eres Ley 73 del IMSS, necesitas tener al menos 60 años para tramitar tu pensión. Dependiendo de la edad en que decidas retirarte, el monto que recibirás varía de la siguiente forma:

Pensión por Cesantía de 60 a 64 años: Si te retiras a los 60 años, recibes el 75% del cálculo de tu pensión. Este porcentaje sube un 5% por cada año de espera.

Si te retiras a los 60 años, recibes el 75% del cálculo de tu pensión. Este porcentaje sube un 5% por cada año de espera. Pensión por Vejez de 65 años o más: Necesitas tener 65 años cumplidos para llevarte el 100% del monto que te corresponde.

Sin embargo, no olvides que para ambos casos debes tener un mínimo de 500 semanas cotizadas y estar dentro del periodo de conservación de derechos.

¿Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada?

Solo pueden acceder a la jubilación anticipada los trabajadores que pertenecen a la Ley 97, es decir, quienes empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Para lograrlo, el IMSS exige cumplir con los siguientes puntos:

Tener un mínimo de 1,000 semanas cotizadas.

Contar con un saldo suficiente en la Afore para financiar una pensión vitalicia.

El monto calculado debe ser, al menos, un 30% mayor a la Pensión Mínima Garantizada por el gobierno.

Tener capital suficiente para pagar un Seguro de Sobrevivencia para tus beneficiarios.

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