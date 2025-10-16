Clara Brugada asegura que los recientes homicidios en CDMX son casos aislados

A pesar de los homicidios que en los últimos días han impactado en la Ciudad de México, como la del abogado David Cohen, el estilista Miguel de la Mora, el modelo argentino Fede Dorcaz y de los cantantes colombianos Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, la jefa de gobierno, Clara Brugada, consideró que estos son casos aislados.

¿Los homicidios recientes reflejan una tendencia de violencia en la capital?

“Estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad de México, porque los homicidios vienen disminuyendo. Estamos seguros que este gran esfuerzo que se hace todos los días tiene resultados”. — Clara Brugada

Hoy podemos ver casos emblemáticos que acontecen a la semana donde de inmediato hay detenidos, aseguró, donde se inicia el proceso de judicialización, así que podemos asegurar que esta ciudad tiene resultados.

¿Qué dicen las cifras sobre los delitos de alto impacto?

La mandataria aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido en 12 por ciento de enero a septiembre de este año con respecto al mismo periodo del año pasado.

Los homicidios dolosos, indicó, han bajado en 10 por ciento.

