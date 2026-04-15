EE. UU. cerca de la captura de líderes de Los Chapitos; jueza de Chicago estará a cargo del caso

El cerco que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto sobre los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias “El Chapito” y Alfredo Guzmán Salazar alias “Alfredillo”, considerados líderes de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, ha comenzado a cerrarse.

De acuerdo con autoridades consultadas por este medio la detención o entrega de estos lideres criminales es inminente. Ello mientras sus dos hermanos menores, Ovidio y Jesús Guzmán, negocian los últimos puntos de un acuerdo con los fiscales estadounidenses que les permitan acceder a una sentencia reducida, tras haberse declarado culpables el año pasado.

Documentos judiciales revisados por Así las Cosas PM dan cuenta de los preparativos s que se han llevado a cabo en los últimos días para que, una vez que los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán queden bajo custodia, sean presentados y procesados ante la jueza Sharon Coleman de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois de Chicago.

Se trata de la misma jueza que está a cargo de los procesos en contra Ovidio y Jesús Guzmán, y de otros exlíderes del referido grupo delictivo.

El pasado 6 de abril la Jueza Presidenta de la referida corte (Chief Judge) Virginia M. Kendall, firmó sendas órdenes ejecutivas para que las acusaciones en contra de “El Chapito” y “Alfredillo” quedaran reactivadas y bajo la jurisdicción de la jueza Coleman, luego de que ambos “dejaran de ser fugitivos”, es decir, luego de que ya habían sido supuestamente detenidos.

“Esta causa se encuentra actualmente pendiente en el Calendario de Fugitivos, habiendo sido asignada previamente al calendario de la jueza Sharon Johnson Coleman; se recomienda que sea reasignada nuevamente a Sharon Johnson Coleman, dado que el acusado ya no se encuentra prófugo”, indica el documento.

Dos días después este aparente error fue corregido y la jueza Coleman ordenó que se reinstalara el estatus de fugitivo d ellos dos hermanos y de otros implicados. No obstante con ello quedo formalizada la asignación del proceso bajo su jurisdicción.

Cabe recordar que tanto Alfredo como Iván Salazar se encuentran acusados en Chicago de por lo menos cinco cargos graves de conspiración para cometer narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros. A ello se suman otros cargos similares presentados en una corte federal en Nueva York.

Recompensa y negociación

Apenas esta semana el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Estado de EE. UU. reiteró la vigencia de la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de los hermanos Guzmán Salazar.

Las autoridades estadounidenses los califican como “armados y altamente peligrosos” A Iván Archivaldo, en específico, se le señala como líder máximo de la facción de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa.

Mientras continúan las acciones para la detención de los hermanos mayores, los hijos menores de El Chapo - quienes ya se declararon culpables el año pasado - están cerca de cerrar los acuerdos con los fiscales estadounidenses con los cuales se volverán oficialmente testigos colaboradores.

Este tramo de la negociación final es importante porque será el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que presente a la jueza Coleman la recomendación de la sanción que deberá imponerse a Ovidio y Joaquín Guzmán López. Mientras eso sucede, ambos hermanos permanecen bajo custodia en una ubicación no revelada.

La audiencia en la que, potencialmente, la jueza federal definirá la sentencia para Ovidio Guzmán está programada, luego de múltiples posposiciones, para el próximo 27 de julio; mientras que para Joaquín Guzmán López la fecha prevista es el próximo 1 de junio.

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