Innovación y soberanía: Así se vivió la Feria de Energía para la Transformación y el Bienestar 2026

Con una asistencia histórica que reunió a expertos, estudiantes y familias, concluyó con éxito la Feria de Energía e Innovación para la Transformación y el Bienestar en el MUNET. Durante el 14 y 15 de abril, el Museo Nacional de Energía y Tecnología se transformó en el epicentro del diálogo energético de México, donde la Secretaría de Energía (SENER) reafirmó el compromiso del Estado por recuperar la rectoría de los recursos estratégicos en beneficio directo de la población.

El evento destacó por su enfoque en la justicia energética, mostrando cómo la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que tiene por objetivo mejorar la vida de las y los mexicanos. Los asistentes pudieron conocer de primera mano los avances en infraestructura de la CFE y PEMEX, así como los proyectos de conectividad que buscan cerrar la brecha digital en las zonas más remotas del país. La conferencia magistral de la secretaria Luz Elena González fue el punto clave para entender la ruta hacia el 38% de generación de energía limpia para el año 2030.

La experiencia en el MUNET fue totalmente inmersiva; a través de simuladores, paneles de discusión y exhibiciones tecnológicas, se explicó de forma sencilla procesos complejos como la exploración de yacimientos y la transición hacia fuentes renovables. La presencia de diversas dependencias como SEMARNAT, Economía y la SEP subrayaron que la soberanía energética es un proyecto interinstitucional que requiere de educación, cuidado ambiental y una planeación estratégica de largo plazo para garantizar la estabilidad del sector.

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Esta Feria de Energía demostró que la inversión privada y la rectoría del Estado pueden caminar de la mano siempre que el objetivo central sea el interés público y la sostenibilidad. La innovación presentada dejó claro que México cuenta con el talento necesario para enfrentar los retos del cambio climático sin sacrificar la competitividad económica.

Al cierre de la jornada, la Feria de Energía e Innovación 2026 se consolida como un espacio indispensable para la rendición de cuentas y la divulgación científica en México. Con la promesa de seguir impulsando tecnologías que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, el Gobierno de México reafirma que la transformación energética es una realidad en marcha. El éxito en el MUNET es solo el inicio de una nueva etapa donde la energía es, ante todo, un derecho humano y un pilar del bienestar nacional.