Cae avión en Toluca: revelan la lista de la tripulación y pasajeros fallecidos en el accidente de hoy

La mañana de este lunes 15 de diciembre se registró un accidente aéreo en el Estado de México, luego de que una aeronave se desplomara en la comunidad de San Pedro Totoltepec, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Toluca. El siniestro dejó un saldo fatal y ya es investigado por autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de su Fiscalía Federal en el Estado de México, inició una carpeta de investigación por los hechos. De acuerdo con el comunicado oficial, al sitio acudieron agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La FGR detalló que trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el objetivo de esclarecer las causas del desplome y deslindar responsabilidades conforme a derecho. Hasta el momento, no se ha informado la causa preliminar del accidente.

Tripulación fallecida

Las autoridades confirmaron que en la aeronave viajaban dos tripulantes:

Juan Carlos Olivares Casas , capitán, de 61 años

, capitán, de 61 años Walding Sánchez Manzano, copiloto, de 72 años

Ambos perdieron la vida tras el impacto.

Lista de pasajeros

En el accidente también murieron ocho pasajeros, entre ellos tres menores de edad:

Menores

Raúl , de 4 años

, de 4 años Natalia , de 2 años

, de 2 años Ximena, de 9 años

Adultos

Gustavo Palomino Olet , de 50 años

, de 50 años Ilse Lizeth Hernández Téllez , de 32 años

, de 32 años Raúl Gómez Ruiz , de 60 años

, de 60 años Raúl Gómez Buenfil , de 31 años

, de 31 años Olga Janine Buenfil Cardone, de 60 años

Las autoridades señalaron que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

La FGR subrayó que la investigación continúa abierta y que se analizarán condiciones mecánicas, factores humanos y circunstancias operativas del vuelo. Hasta ahora, no se ha confirmado si el accidente ocurrió durante una maniobra de despegue o aproximación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan información adicional conforme avancen los peritajes técnicos.