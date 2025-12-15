¿Cómo era por dentro? Lo que se sabe de la aeronave que se estrelló cerca del Aeropuerto de Toluca

De acuerdo con la información en su página web, JETPRO inició operaciones en 1999

La tarde de este 15 de diciembre se estrelló una aeronave cerca del Aeropuerto de Toluca, en un taller de tractocamiones ubicada en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

La aeronave accidentada es un Cessna 650 Citation III, con matrícula XA-PRO y el número serial 650-0032, perteneciente a la empresa JETPRO. Despegó del Aeropuerto de Acapulco a las 11:55 am y se estrelló a las 12:31 pm.

¿Qué se sabe de la empresa propietaria de la aeronave?

De acuerdo con la información en su página web, JETPRO inició operaciones en 1999 y brinda el servicio de renta de jets ejecutivos y helicópteros.

“La seguridad de nuestros clientes y de las aeronaves que ofrecemos en renta así como de las que operamos, es nuestra prioridad. Por lo que nuestro personal recibe capacitación siguiendo programas anuales que nos permiten estar actualizados y a la vanguardia, cumpliendo todos los requerimientos que exigen las autoridades gubernamentales nacionales e internacionales”. —

También indica que cuenta con la certificación Aircraft Operator Certificate (AOC), el cual avala el cumplimiento con los reglamentos nacionales e internacional expedido por la SCT (Secretaría de Comunicación y Transporte) y AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil).

¿Cuáles son las características del Cessna 650 Citation III?

Sobre el Cessna 650 Citation III, la única información brindada por la empresa es que tiene una capacidad para ocho pasajeros, una autonomía de 4:30 horas y un alcance de mil 800 millas.

Así es como luce por dentro:

