Brincos Dieras no murió, el comediante desmiente que viajaba en el avión que se estrelló en Toluca

El comediante explicó en sus redes sociales que su estado de salud era bueno. IG: @brincosdierasofficial

El comediante mexicano Brincos Dieras salió a desmentir versiones que circularon en redes sociales y que aseguraban que había muerto tras viajar en el avión que se estrelló en Toluca. El propio artista aclaró que la información es falsa y que se encuentra a salvo.

Luego del accidente aéreo ocurrido en Toluca, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que afirmaban que Brincos Dieras viajaba en la aeronave y que había fallecido en el siniestro. El rumor se propagó rápidamente, generando confusión entre seguidores y usuarios.

Brincos Dieras no murió en avionazo en Toluca pic.twitter.com/0tXS6LLOcu — Franc (@paco__miranda) December 16, 2025

El desmentido de Brincos Dieras

Sin embargo, ninguna autoridad confirmó que el comediante estuviera relacionado con el vuelo accidentado, y poco después fue el propio Brincos Dieras quien salió a aclarar la situación.

A través de sus redes sociales, el comediante explicó que no viajaba en ese avión y que la información sobre su supuesta muerte es completamente falsa. En sus mensajes, pidió a sus seguidores no difundir noticias sin verificar, especialmente cuando se trata de tragedias reales.

Brincos Dieras confirmó que se encuentra con vida y en buen estado, y agradeció las muestras de apoyo de sus fans tras el susto generado por la desinformación.