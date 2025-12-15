Brincos Dieras no murió, el comediante desmiente que viajaba en el avión que se estrelló en Toluca
Brincos Dieras rompió el silencio y desmintió los rumores que lo vinculaban con el avión accidentado en el Estado de México.
El comediante mexicano Brincos Dieras salió a desmentir versiones que circularon en redes sociales y que aseguraban que había muerto tras viajar en el avión que se estrelló en Toluca. El propio artista aclaró que la información es falsa y que se encuentra a salvo.
Luego del accidente aéreo ocurrido en Toluca, comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que afirmaban que Brincos Dieras viajaba en la aeronave y que había fallecido en el siniestro. El rumor se propagó rápidamente, generando confusión entre seguidores y usuarios.
El desmentido de Brincos Dieras
Sin embargo, ninguna autoridad confirmó que el comediante estuviera relacionado con el vuelo accidentado, y poco después fue el propio Brincos Dieras quien salió a aclarar la situación.
A través de sus redes sociales, el comediante explicó que no viajaba en ese avión y que la información sobre su supuesta muerte es completamente falsa. En sus mensajes, pidió a sus seguidores no difundir noticias sin verificar, especialmente cuando se trata de tragedias reales.
Brincos Dieras confirmó que se encuentra con vida y en buen estado, y agradeció las muestras de apoyo de sus fans tras el susto generado por la desinformación.