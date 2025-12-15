Cae aeronave cerca del Aeropuerto de Toluca; van 6 muertos |VIDEO

Los bomberos atienden la emergencia que ocurrió cerca del Aeropuerto de Toluca. Foto: Grupo Siade.Ac

Esta tarde una aeronave proveniente de Acapulco, Guerrero, se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

La aeronave se estrelló contra un taller de tractocamiones ubicada en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

#DeÚltimoMomento🚨



Unidades de Emergencia 🚑 🚔 atienden un accidente 💥 de una caída de avioneta ✈️ en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



✅Por su tu seguridad Evita la Zona.

🔥Humo denso en el lugar.

🆘9⃣1⃣1⃣ pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

¿Dónde ocurrió el accidente aéreo?

Las unidades de emergencia acudieron al lugar y llamaron a la población a evitar acercarse a la zona debido a la presencia de humo denso y a las labores de atención que realizan los cuerpos de protección civil y seguridad.

Caiga de avioneta 🛩️ en bulevar aeropuerto Toluca en desarrollo

Ya servicios de emergencia laborando pic.twitter.com/ulCziXKqvL — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 15, 2025

De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el avión pertenece a la empresa JETPRO, y se trata de un Cessna Citation 650, en el que viajaban ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informa: pic.twitter.com/DEHasRWkz9 — SICT México (@SICTmx) December 15, 2025

¿Cuál es el saldo tras la caída de la aeronave?

Hasta el momento se reportan seis muertos.

Las autoridades continúan con las labores de auxilio y evaluación de daños en el sitio del impacto.

#ÚltimaHora | Elementos de seguridad en el lugar donde una aeronave cayó cerca del Aeropuerto de Toluca, Estado de México, y se impactó contra una bodega



📹: Mario Rodríguez vía #ReporterosW

🔴https://t.co/vVSEq4NzKV pic.twitter.com/Pf1XK9rwod — W Radio México (@WRADIOMexico) December 15, 2025

