Cae aeronave cerca del Aeropuerto de Toluca; van 6 muertos |VIDEO

Una avioneta Cessna se desplomó en San Pedro Totoltepec; autoridades acordonaron la zona y aún no se confirma saldo de víctimas.

Los bomberos atienden la emergencia que ocurrió cerca del Aeropuerto de Toluca. Foto: Grupo Siade.Ac

Los bomberos atienden la emergencia que ocurrió cerca del Aeropuerto de Toluca. Foto: Grupo Siade.Ac

Esta tarde una aeronave proveniente de Acapulco, Guerrero, se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

La aeronave se estrelló contra un taller de tractocamiones ubicada en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec.

¿Dónde ocurrió el accidente aéreo?

Las unidades de emergencia acudieron al lugar y llamaron a la población a evitar acercarse a la zona debido a la presencia de humo denso y a las labores de atención que realizan los cuerpos de protección civil y seguridad.

De acuerdo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el avión pertenece a la empresa JETPRO, y se trata de un Cessna Citation 650, en el que viajaban ocho pasajeros, el piloto y el copiloto.

¿Cuál es el saldo tras la caída de la aeronave?

Hasta el momento se reportan seis muertos.

Las autoridades continúan con las labores de auxilio y evaluación de daños en el sitio del impacto.

