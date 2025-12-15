Alerta SSC por fraudes navideños en redes con supuestos regalos

Alerta, hay una nueva modalidad para realizar fraudes y extorsiones mediante redes sociales, identificada como “Regalos Navideños”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la U nidad de Policía Cibernética , detectó una nueva modalidad para realizar fraudes y extorsiones mediante redes sociales, identificada como “Regalos Navideños”.

En esta forma de despojar de sumas de dinero y datos confidenciales a las personas usuarias, los delincuentes utilizan falsas promociones de regalos navideños a través de aplicaciones de mensajería instantánea, con las que engañan sobre la supuesta entrega de premios, cupones o regalos, generando un falso sentido de confianza para inducir a hacer clic en enlaces fraudulentos.

¿Cómo operan los fraudes con supuestos regalos navideños?

El modus operandi de los estafadores consiste en enviar enlaces que dirigen a páginas web falsas, diseñadas para solicitar información sensible como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o información personal.

En algunos casos, estas páginas pueden descargar malware o solicitar permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos.

De acuerdo con la Policía Cibernética, este tipo de engaños se incrementa durante la temporada decembrina, aprovechando el interés de las personas por promociones y obsequios de fin de año difundidos en plataformas digitales.

¿Qué recomendaciones emite la Policía Cibernética para evitar estafas?

El personal de inteligencia de la Policía Cibernética recomienda verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de proporcionar información personal. La principal medida es no acceder a enlaces sospechosos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y reportar los mensajes fraudulentos directamente en las plataformas digitales.

Además, se sugiere informar a familiares y contactos para evitar que más personas resulten afectadas por este tipo de engaños, así como reforzar medidas básicas de seguridad digital en dispositivos móviles y computadoras.

La SSC exhortó a las personas usuarias de Internet y redes sociales a seguir estas recomendaciones para prevenir la estafa de supuestos regalos que se presentan con mayor frecuencia durante esta temporada de fin de año.

