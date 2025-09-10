En la Ciudad de México, las estafas están incrementando en los dos ámbitos, el físico y el digital. Estas estafas se presentan como ofertas tentadoras. Lamentablemente, cada vez más crecen los fraudes de robo de identidad por medio de la ingeniera social, fraudes inmobiliarios, comerciales, escolares y financieros. Los estafadores consiguen un beneficio económico ilegal mediante la explotación de la confianza, la desinformación, el descuido o la vulnerabilidad de los perjudicados. Es imprescindible mantenerse informado para evitar caer en sus trampas. A continuación, explicamos las estafas más comunes en la Ciudad de México tanto a través del espacio socio-digital como por sus calles.

¿Cuáles son las estafas que circulan la calle?

A la hora de salir a la calle, se corren muchos riegos, entre ellos el de ser estafado. Los grupos delictivos están constantemente ideando nuevas formas de hacer fraudes a ciudadanos por la ciudad, a continuación explicamos las más comunes.

Los monta-choques: Una técnica estafadora cada vez más popular. En ella un grupo de personas que viaja en un coche con placas robadas o de discapacidad enviste del lado derecho al automóvil de la víctima cuando esta trata de cambiar de carril. Igualmente pueden emparejarse con otro auto del lado izquierdo para que el conductor tenga que invadir el carril derecho, y así los delincuentes impactan del lado derecho al acelerar. Ajustadores aseguran que este fraude ocurre gracias a un cambio en la ley de tránsito, que dicta que el individuo que choca ya no tiene que pagar si el conductor del otro coche estaba invadiendo su carril. Generalmente los estafadores operan en puntos ciegos de la ciudad como puentes. Tras el impacto, los dos vehículos se orillan, y del automóvil de los delincuentes baja un grupo de personas. Los sujetos buscan amedrentar a la víctima y presionarla para pagar en efectivo el daño porque su auto no está asegurado. Se recomienda no bajarse del automóvil, llamar a su seguro, y traer cámaras instaladas. Si se menciona a los delincuentes que se está grabando todo, es más probable que desistan

Fraudes populares en internet

Para las estafas digitales, los hackers utilizan la ingeniería social, que es una forma de manipulación que aprovecha el error humano para obtener información privada (datos privados), acceso a sistemas y robo de de identidad. Te listamos tipos de fraudes que utilizan esta técnica.

Malware: Se trata de un software malicioso que infecta los dispositivos a través de enlaces sospechosos y descargas falsas. Roban información, dañan archivos y secuestran datos. Se recomienda descargar un buen antivirus y no dar clic en descargas y enlaces que no estén verificados

Los estafadores a menudo utilizan las llamadas telefónicas

Mantenerse alerta y denunciar

Para poder evitar caer en estas situaciones, los ciudadanos deben desarrollar su sentido crítico para discernir lo legítimo de lo ilícito. Mantenerse siempre alerta y denunciar cualquier intento de estafa, es clave para la lucha contra estos crímenes. Si se quiere denunciar un fraude que sucedió en la calle, se debe reunir la evidencia, acudir al Ministerio Público y presentar una denuncia formal. Por el contrario, si el engaño fue implementado digitalmente, se debe contactar a la Unidad de Policía Cibernética al 55 5242 5100 ext. 5086. No hay que olvidar que el antídoto más fuerte contra cualquier estafa, es usar el sentido común y mantener la calma.