Megabloqueo carretero en diciembre 2025: Transportistas y campesinos anuncian paro nacional antes de fin de año

Luego de otra mesa de diálogo infructuosa entre integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y autoridades del Gobierno federal, cuya reunión fue realizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los representantes amagaron que preparan un nuevo megabloqueo carretero antes de que concluya el año.

No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada. Preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, salgamos a la frontera a tomar las casetas y los puentes internacionales. — Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, a través de una transmisión en Facebook.

De acuerdo con los líderes de las organizaciones, se reactivarán las movilizaciones para llevar a cabo nuevos bloqueos y continuar con el para nacional, pues aseguran que las autoridades federales mantienen una postura “cerrada” frente a sus demandas.

¿Cuándo es el megabloqueo de campesinos y transportistas?

Los representantes no dieron una fecha exacta, pero adelantaron que la nueva jornada de bloqueos ocurriría “en los próximos días”.

Carreteras bloqueadas por transportistas y agricultores

Y aunque tampoco detallaron las rutas específicas que podrían verse afectadas, te compartimos los puntos que fueron afectados durante su último megabloqueo el 24 de noviembre:

México–Cuernavaca

Cuernavaca–Acapulco

México–Pachuca

México–Puebla

México–Querétaro

México–Toluca

México–Texcoco

Texcoco–Lechería

José López Portillo y Circuito Exterior Mexiquense

Caseta de Palo Blanco

Caseta de Calera de Doctor Rósales

También hubo afectaciones en zonas urbanas y avenidas como:

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Vía José López Portillo

Avenida Gustavo Baz

Bulevar Lomas Verdes

Sin embargo, aún falta que las organizaciones confirmen cuáles serán los puntos afectados de este nuevo paro nacional.

