¡Precio del tomate a los cielos! ¿Cómo afecta la inflación en México en el bolsillo de las familias?

Cada quincena, el INEGI publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que sirve para medir cómo cambian los importes de los productos que consumimos diariamente. En el informe más reciente, se observó que los alimentos frescos fueron los que más variaron en el indicador.

Aunque sigue dentro del rango objetivo del Banco de México, el avance muestra subidas drásticas en productos básicos como verduras, energía eléctrica y transporte, afectando directamente a los hogares mexicanos, sobre todo los de menores ingresos.

Productos que más subieron: verduras, energía y servicios

El aumento mensual del INPC fue de 0.66%, y estos son los productos y servicios que más se encarecieron de más a menos:

Chile serrano: +24.76%

+24.76% Electricidad: +20.70%

+20.70% Calabacita: +17.05%

+17.05% Tomate: +14.34%

+14.34% Servicios profesionales: +10.93%

+10.93% Transporte colectivo: +4.90%

+4.90% Productos para el cabello: +2.00%

+2.00% Comida en fondas, loncherías y taquerías: +0.82%

+0.82% Restaurantes: +0.70%

Se puede apreciar un aumento inminente de la calabacita, tomate y el chile serrano, al grado de asustar a los consumidores. Ambos productos que dependen del clima, la estacionalidad y los costos de transporte, factores que han subido de forma irregular en las últimas semanas.

También subió la electricidad

El INEGI explicó que el incremento de más del 20% se debe a que terminó el subsidio de verano en 11 ciudades del país. Este apoyo reduce temporalmente la tarifa en regiones donde el calor es extremo, pero al finalizar, la factura de luz vuelve a su costo regular.

Las ciudades más afectadas fueron:

Esperanza, Sonora

Hermosillo, Sonora

Huatabampo, Sonora

Culiacán, Sinaloa

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Esto disparó el INPC en todo el noroeste del país.

El precio de la escuela también subió

En su reporte previo, el INEGI ya había señalado aumentos en servicios educativos, especialmente al inicio del ciclo escolar.Las escuelas primarias subieron 6% y las universidades 1.8%.

¿Qué bajó de precio?

Afortunadamente algunos alimentos ayudaron a equilibrar las alzas:

Limón: –7.46%

–7.46% Aguacate: –7.28%

–7.28% Ron: –5.43%

–5.43% Vino de mesa: –4.29%

–4.29% Naranja: –3.97%

–3.97% Papa: –3.68%

–3.68% Plátano: –2.93%

–2.93% Tequila: –2.65%

Inflación subyacente vs. no subyacente

El reporte del INEGI también se divide en dos tipos de inflación:

Subyacente: incluye mercancías y servicios de precios estables.

incluye mercancías y servicios de precios estables. Aumentó 0.19% mensual y 4.43% anual .

y .

Los servicios, como escuelas, rentas y restaurantes, tuvieron la mayor presión.

No subyacente: incluye productos donde sus precios suben y bajan constantemente, como frutas, verduras y energéticos.

incluye productos donde sus precios suben y bajan constantemente, como frutas, verduras y energéticos. Subió 2.28% mensual, sobre todo por la electricidad y los vegetales.

El costo de la canasta de consumo mínimo del CONEVAL subió 0.85% mensual, lo que significó que a las familias les cuesta más comprar lo esencial. En un año, la canasta se ha encarecido 3.93%.

Aun así, México sigue mejor posicionado que en años anteriores, donde la inflación rebasó el 7% y 8%.