MIDE 2025 se transforma por completo e incorpora nuevas experiencias interactivas

Con 20 años de existencia, durante este año el MIDE 2025 se transformó completamente. En una época de cambios vertiginosos, el Museo Interactivo de Economía renovó sus experiencias con nuevo software, contenidos actualizados —como economía circular, finanzas personales y economía del comportamiento—, además de una sala inédita llamada Tu yo del futuro, compartió Sergio Rivera, director de Relaciones Públicas y Marketing del Museo.

¿Qué cambios visuales y tecnológicos integró el MIDE?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para “Negocios W”, Sergio Rivera aseguró que hoy “es un museo completamente diferente a lo que era hace un año, con colores diferentes, rosa, rojo, amarillo y azul hacen que vivas de una manera más cálida el museo dentro de las nuevas experiencias”.

Billetes bajo la lupa es una de las salas más concurridas, ya que permite ver la radiografía de los billeres para identificar aquellos que puedan ser falsos. Ampliar

¿Qué nuevas salas destacan en el recorrido?

Entre las innovaciones, Rivera subrayó la sala Billetes bajo la lupa, cuyo objetivo es ayudar a las y los visitantes a identificar mejor los billetes y evitar fraudes, “que no te llegue ningún billete falso”.

El juego también forma parte de la experiencia económica. El museo integró el juego de “Zombies”, aniquiladores de los ahorros, que “quieren hacerte gastar de más en cosas innecesarias o invertir tu dinero donde no debes hacerlo”.

¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial al museo?

La IA ocupa un papel destacado con un robot llamado Can-X, que permite observar cómo la tecnología modela la vida actual y cómo la economía se relaciona cada vez más con nuestros entornos.

¿Cuándo visitar el renovado MIDE?

Rivera recordó que la invitación está abierta de lunes a domingo, con promociones de 2x1 y tardeadas, en su sede ubicada en Tacuba 17, en el Centro Histórico.

