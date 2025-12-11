Paquete arancelario protegerá 350 mil empleos en México, afirma Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este jueves que el paquete arancelario aprobado por el Congreso de la Unión blindará 350 mil empleos en México y no tiene dedicatoria a China.

En conferencia de prensa -donde la Secretaría de Economía y Visa presentaron la Iniciativa: “Crece tu Mipyme con pagos digitales en colaboración con BBVA, Getnet y GlobalPayments”-, el funcionario insistió en que se trata de proteger a los trabajadores mexicanos.

Descartó que el paquete arancelario, el cual impactará importaciones asiáticas, principalmente chinas, sea un guiño a Estados Unidos, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio.

En el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Ebrard consideró que la decisión se tomó para blindar los empleos de 17 sectores estratégicos de la economía, como la automotriz, del juguete, textil y de calzado.

¿POR QUÉ SE APROBÓ EL PAQUETE ARANCELARIO?

Subrayó que se han acumulado pérdidas debido al ingreso de productos o mercancías a precios subestimados, a los que no sólo México, sino que ningún país les puede competir.

“No lo veo como un guiño a Estados Unidos, porque probablemente a ellos les interesarían otros temas, sino lo veo como una medida preventiva, para cuidar nuestra economía y no tratar de salvar al niño cuando ya se ahogó el niño…estamos procurando tomar esta medida preventiva, porque vemos que el nivel de precios es tan bajo a propósito, que si nos tardamos un año, ustedes me van a preguntar en un año por qué no hicieron nada para proteger los 350 mil empleos, pero a ver, no es contra un país, con China tenemos muy buena relación, vamos a seguir dialogando”, dijo.

¿HABRÁ IMPACTO EN PRECIOS O CADENAS DE SUMINISTRO?

Ebrard Casaubón defendió la medida arancelaria aprobada y rechazó que se registren daños en las relaciones comerciales de nuestro país, ya que China misma tiene algunas barreras de entrada a productos mexicanos.

“Lo que nosotros hemos hecho lo hacen muchos países del mundo, que es proteger algunos sectores de tu economía. No estamos subiendo un arancel a un país, no es un instrumento geopolítico. Todo el paquete tiene que ver con el 8% del comercio exterior de México, el 92% no se movió”, enfatizó…

La Secretaria de Economía descartó que las más de mil 400 fracciones arancelarias que se comenzarán a aplicar a países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio, dañen la cadena de proveeduría de las industrias.

Lo que sí reconoció es habrá un incremento en el precio final de lo que se importe, aunque estimó que esto será marginal.

“El incremento más importante es al producto terminado, no insumo, o sea, el aumento más alto, que es 50 por ciento es a vehículos importados nuevos y el impacto agregado que se estimó es como de 2 ¿Qué nos deja estar trayendo importados vehículos automotores que no hacemos nada aquí, bueno ni la caja, no te deja nada, estas desmontando nuestra industria automotriz establecida, que son 1.3 millones de empleos que hay que cuidar”, apuntó.

