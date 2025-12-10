Diputados aprueban Ley Arancelaria México que eleva impuestos a importaciones sin TLC

La aprobación de la Ley Arancelaria México incrementa aranceles —de 5% hasta 50%— para productos de países sin tratados comerciales con México FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La madrugada de este miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 278 votos a favor de Morena y el Partido Verde, 25 en contra del MC y 136 en abstención del PRI, PAN y PT, con esa votación se autorizaron reformas a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación conocida también como Ley Arancelaria. Se turnó ya al Senado.

#ALMOMENTO | El Pleno aprueba el dictamen por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. pic.twitter.com/RCVGtwi8UB — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 10, 2025

¿Qué propone la reforma arancelaria?

Esta propuesta de la presidenta Sheinbaum es para imponer aumentos a los aranceles de productos que se importan de otros países con los que no se han firmado tratados de libre comercio, principalmente de China, con el fin de proteger a la industria mexicana y los trabajadores del país de la competencia desleal internacional.

México tiene acuerdos comerciales con Canadá y Estados Unidos y otras 48 naciones, a las cuales no se aplicarán impuestos por importación de mercancías.

En promedio los impuestos de importación serán de un 28 por ciento global, pero se trata de mil 467 aranceles que se aplicarán a diversas mercancías, por ejemplo, en los productos textiles se aplicarán 398 aranceles, en el sector siderúrgico 248, en el de autopartes, que es un tema muy delicado, 147 aranceles, en el de calzado 49, en autos ligeros 13 aranceles y en motocicletas 8 aranceles.

Los incrementos arancelarios van desde un 5 a un 50 por ciento, como es el caso de los automóviles de turismo y demás vehículos para el transporte de personas, entre ellos, los eléctricos, excepto los usados.

¿Habrá impacto económico?

El presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, el panista Miguel Ángel Salim, aseguró que de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, estos aumentos arancelarios no tendrán un impacto significativo en la economía del país.

“Los incrementos arancelarios no tendrán impacto significativo en la inflación porque esos bienes tienen una baja ponderación en el cálculo de la inflación. Existe capacidad productiva interna para sustituir partes de importaciones. Se concluye que la propuesta favorecería el incremento productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de proveedores nacionales y la modernización del país”.

El alza de aranceles se aplicará a productos de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

¿Qué dicen los partidos?

Por cierto, que los diputados del PT se manifestaron en contra de aplicar más aranceles a países amigos como China, Vietnam o Brasil.

“No estamos de acuerdo en aumentar tarifas arancelarias a China, Brasil, India, Taiwán, Corea del Sur. No pensamos que en este momento sea el mensaje que debemos mandar al mundo, y a estos socios. Estaremos siempre de lado del pueblo de México y acompañaremos siempre el proceso de transformación, pero honraremos siempre una tradición internacionalista que tiene el Partido del Trabajo”.

Después, el líder morenista Ricardo Monreal les reprochó a los petistas esa postura contra la propuesta de la presidenta Sheinbaum y dijo que Morena y el Partido Verde sí son congruentes.

Muchos productos que antes tenían un impuesto de importación de entre el 5 y 25 por ciento, ahora tendrán desde 20 hasta 35 por ciento.

Y en casos concretos se modifican las tarifas arancelarias a productos como juguetes, cartón, papel, jabones, champús, maquillajes, lacas para el cabello, dentífricos, pastas, polvos para limpieza, entre otros, que tendrán el 35 por ciento de impuesto de importación.

