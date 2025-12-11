Sheinbaum propone diálogo tras nuevos aranceles y aclara que no van dirigidos a China

No es contra China fue la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al aumento de aranceles México que aprobó el Congreso mexicano entre 5 y 50% a los productos provenientes de China, Corea del Sur, Brasil y otros países con los que México no tenga acuerdos.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, aseguró que ya existen acercamientos con los representantes de dichos países que incluso dijo, le mencionaron los riesgos que fueron atendidos en el proyecto avalado en el Congreso.

¿Los aranceles están dirigidos a China?

“No es a China, no está dirigido a China eso es muy importante, es a los países con los que no tenemos tratado comercial, porque si no parece que es un asunto en donde México le está poniendo restricciones al comercio, no, sencillamente por el Plan México nosotros definimos una estrategia. Hubo varias reuniones con los empresarios mexicanos de una primera propuesta que se hizo, donde nos dijeron que, si se ponían tantos aranceles, pues iba a afectar al precio de los productos en nuestro país entonces se fue disminuyendo de manera muy importante”. — Claudia Sheinbaum

Ante ello propuso que se mantengan mesas de diálogo para informar sobre la imposición de responsabilidades.

¿Habrá reunión de alto nivel por los nuevos aranceles?

“Hay reuniones de trabajo… recientemente planteamos que pueda haber una reunión de alto nivel, formal bueno todas las conversaciones son formales, pero una reunión de alto nivel, sobre distintos temas y la idea es que pueda haber estas reuniones. Nuestro interés no es generar conflicto con ningún país del mundo y respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos, la razón de estos ajustes en la ley, pues tienen que ver con fortalecer la economía nacional”. — Claudia Sheinbaum

Y es que recordó que, de acuerdo con el Plan México, se trabajará por incrementar la producción de artículos mexicanos por lo que insistió, se buscará continuar con el diálogo.

