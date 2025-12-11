SSa: No hay casos de la variante K del virus de la Influenza A H3N2 en México

La Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta el momento no se ha identificado en México, ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K.

Agregó que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), mantiene monitoreo y análisis permanente para la detección oportuna de cualquier eventual caso.

“Cabe resaltar que el virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México” — , insistió en una tarjeta informativa.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las dosis correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.

“Conforme al esquema que les corresponda, las cuales ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo”, agregó.

La dependencia indicó que continuará informando de manera oportuna y transparente sobre cualquier actualización relevante.

