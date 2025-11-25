¿Qué es el virus H5N5 y cómo se contagia? Síntomas de la variante de influenza tras la primera víctima en Washington

En menores, la gripe aviar puede presentar síntomas como vómito y diarrea. / picture alliance

Tras el fallecimiento de la primera persona infectada con el virus de influenza H5N5 en el condado de Grays Harbor, en Washington, el Departamento de Salud del estado señaló que las autoridades continúan monitoreando la infección, especialmente a cualquier persona que haya estado en contacto con el adulto mayor que se convirtió en la primera víctima de esta enfermedad.

¿Qué es el virus H5N5?

El virus H5N5 es una variante de la gripe aviar, la cual ya se había reportado en animales, pero nunca antes en humanos, por lo que el caso de Grays Harbor se considera el primero de este tipo en todo el mundo.

La influenza aviar es común, principalmente, entre aves silvestres, aunque puede infectar a aves de corral y otras especies. Y aunque también puede transmitirse a personas, esto suele ocurrir tras un contacto cercano con aves u otros animales enfermos.

The individual was hospitalized with influenza symptoms in early November. The CDC and DOH currently consider the risk to the public from avian influenza to be low. Read the full news release: https://t.co/NWahB2wUVD pic.twitter.com/XSWIqlJNlB — Washington State Department of Health (@WADeptHealth) November 14, 2025

¿Cuáles son los 9 primeros síntomas del virus H5N5?

Los primeros signos de la gripe aviar incluyen:

Fiebre Escalofríos Tos Dolor de garganta Moqueo Congestión nasal Dolores musculares o corporales Dolor de cabeza Fatiga.

En algunos casos, también puede presentarse vómito y diarrea, pero son síntomas más frecuentes en niñas y niños.

¿Es muy contagioso el H5N5?

De acuerdo con el Departamento de Salud de Washington, el riesgo para la población general es bajo. Sin embargo, reiteró la recomendación de evitar consumir productos crudos o poco cocidos, como leche no pasteurizada o quesos frescos sin tratamiento térmico, y señaló que tampoco deben alimentarse a las mascotas con productos sin cocinar.

