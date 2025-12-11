Sheinbaum responde a Trump: México entregará el agua que pueda y sobre residuos, ya se atiende el tema

México entregará el agua que pueda, de acuerdo al Tratado del 44, sentenció la mandaria Mexicana, ante amago de Trump. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el problema de aguas residuales señalado por Donald Trump ya se está atendiendo desde el sexenio anterior y sobre el Tratado de Aguas de 1944,afirmó que México entregará únicamente el volumen de agua que permite el documento. Desde Palacio Nacional respondió al mandatario estadounidense, quien amagó con imponer aranceles de 5% si México no cumple con lo establecido en el acuerdo internacional.

¿Se atiende realmente el problema señalado por Trump?

Sheinbaum explicó que existe trabajo previo en ríos como Tijuana, los mismos que Trump calificó como una “amenaza” para entidades estadounidenses. Agregó que “a lo mejor no estaba suficientemente informado”, al asegurar que ya hay acuerdos desde hace tiempo y mesas técnicas activas entre ambos países.

La mandataria reiteró que “el agua que se puede entregar es el agua que se puede entregar”, enfatizando que no es posible rebasar la capacidad de los ductos ni modificar de manera inmediata los flujos entre cuencas.

¿Hay avances entre México y Estados Unidos?

Pese a la exigencia de resolución “inmediata”, Sheinbaum dijo que continúan los diálogos técnicos para determinar los volúmenes de entrega. Recordó que previamente se firmó un acuerdo en el sexenio de López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento operada por ingenieros militares y que actualmente se busca ampliar instalaciones en San Diego.

La presidenta destacó que no ha habido un acercamiento especial para aclarar el tema, pues las conversaciones comenzaron antes de la advertencia de Trump.

¿Cumplirá México el Tratado de Aguas de 1944?

Sheinbaum subrayó que su gobierno cumplirá con el tratado vigente y que este jueves continuaron las reuniones entre los equipos técnicos de ambos países, luego de encuentros sostenidos el miércoles por la mañana y la noche.

