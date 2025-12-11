¿Pasión futbolera? Incendian el estadio del FC Haka en Finlandia tras su descenso

Provocan incendio en el estadio de futbol del FC Haka de Finlandia por su descenso a Segunda División.

La pasión por el futbol se le fue de las manos a tres aficionados del FC Haka de Finlandia, que provocaron un incendio en el estadio luego que el equipo de futbol descendió a la Segunda División.

Los responsables ingresaron al estadio de forma clandestina y le prendieron fuego a una de las tribunas y la cancha del club fundado en 1934.

EL FC Haka se quedó sin estadio por un incendio provocado tras su descenso al futbol de Segunda División de Finlandia. Ampliar

Te puede interesar: ¿Quién es Pol Deportes, el joven peruano que narrará el Real Madrid vs. Manchester City en la Liga de Campeones?

¿Quiénes prendieron fuego al estadio del FC Haka?

Los culpables de este desastre son tres menores de edad y esto se supo porque uno de ellos, que tiene solo 15 años, confesó el delito que contra el Factory Field.

Ahora además del descenso, el FC Haka ahora enfrenta a la pérdida total de su estadio, porque las llamas arrasaron con la tribuna, todo el material almacenado y el césped artificial. Literalmente los dejaron en la calle, pues aunque la principal estructura quedó en pie la demolerán por motivos de seguridad.

¿Cuál es el club más grande de Finlandia?

El club de futbol más grande y exitosos de Finlandia es el HJK Helsinki (Helsingin Jalkapalloklubi) que ostenta 56 títulos nacionales:

33 títulos de liga

14 copas de Finlandia

6 copas de la Liga

12 Supercopas

𝓚𝓲𝓲𝓽o𝓼 𝓽𝓾𝓮𝓼𝓽𝓪𝓷𝓷𝓮 🫶



Olemme vastaanottaneet sadoittain erilaisia tukiviestejä somessa, tekstiviestein, sähköpostein, puheluin sekä kasvotusten.



Olemme vilpittömän kiitollisia niistä jokaisesta ja haluammekin kiittää täydestä, mustavalkoisesta sydämestämme 🖤🤍 pic.twitter.com/fIWTvaAYbn — FC Haka Valkeakoski (@FCHakaOfficial) December 8, 2025

¿Por qué es conocido el FC Haka?

Junto con el HJK Helsinki y KuPS (Kuopion Palloseura), el FC Haka, es uno de los tres clubes de futbol más exitosos históricamente en el país. Este es su palmarés:

9 campeonatos de liga

12 Copas de Finlandia

Sin embargo, eso no lo ha salvado de descender a la Segunda División en 1972 y 1996, a la que se suma este mal resultado en 2025.

Te puede interesar: Construyen gigantesca estatua de Messi en la India

Otros casos donde aficionados destruyeron un estadio

Tristemente no es un hecho aislado, pues más de una vez la afición futbolera terminó causando daños en la casa de su equipo en varias partes del mundo. Algunos ejemplos son:

Colo Colo - Audax (Chile)

El Estadio Bicentenario de La Florida sufrió daños en mayo de 2024 a manos de aficionados del Colo Colo, que ingresaron hasta las oficinas del equipo para causar destrozos.

Hansa Rockstock (Alemania)

Los hooligans destruyeron 700 asientos de la tribuna visitante y los baños del estadio Tivoli del Alemannia Aachen.

Club Atlético Independiente (Argentina) vs Universidad de Chile

La conmebol suspendió el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 luego que hinchas de la U. de Chile incendiaron butacas y lanzaron objetos, a lo que la hinchada local respondió con violencia que dejó un saldo de 300 heridos y daños en la tribuna.

Síguenos en Google News y encuentra más información