Tiroteo en Kansas City deja 9 heridos cerca de la concentración de Inglaterra
Un tiroteo en Kansas City desata las alarmas en el Mundial 2026. Los disparos ocurrieron cerca de la sede de entrenamiento de la Selección de Inglaterra.
Un preocupante incidente de seguridad ha sacudido la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026. En la madrugada del sábado 7 de junio, un tiroteo en Kansas City, Missouri, dejó al menos nueve personas heridas cerca de las instalaciones que utilizará la selección de Inglaterra como base de concentración.
Detalles del incidente
Según el Departamento de Policía de Kansas City, los disparos se registraron alrededor de las 4:00 a.m. en el bloque 7900 de Troost Avenue, a pocos minutos en auto de Swope Soccer Village, el centro de entrenamiento elegido por Inglaterra, y del hotel donde se hospedará el equipo dirigido por Thomas Tuchel.
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- Tres mujeres adultas resultaron heridas por bala y fueron trasladadas de inmediato a hospitales.
- Otras seis personas acudieron posteriormente a centros médicos con lesiones relacionadas, todas no mortales.
- No hay detenidos hasta el momento y la policía investiga el caso, vinculado a una multitud que se dispersó tras los hechos.
- Ningún miembro de la delegación inglesa ni personal relacionado con el Mundial 2026 resultó afectado.
Swope Soccer Village, sede de entrenamiento de Inglaterra durante el Mundial
Inglaterra ha elegido Kansas City como su cuartel general para el Mundial de la FIFA. El equipo llegará el 13 de junio tras disputar partidos de preparación en Florida; Argentina y Países Bajos también usarán instalaciones en la zona.
El incidente ocurre mientras las autoridades locales refuerzan la seguridad en el Mundial con fondos federales de 17 millones de dólares destinados específicamente al evento. Organizadores del torneo han destacado medidas adicionales, incluyendo expertos en seguridad de alto nivel.
Reacciones y repercusiones
Aunque el tiroteo en Kansas City no guarda relación directa con la selección inglesa ni con el torneo, genera preocupación por la seguridad en las sedes del Mundial. Kansas City se prepara para recibir miles de aficionados y múltiples selecciones, por lo que este tipo de eventos pone bajo el reflector los protocolos de protección.
La Federación Inglesa (FA) ha declinado hacer comentarios por el momento.
¿Qué sigue?
- La investigación policial continúa activa.
- Inglaterra mantendrá su agenda: entrenamiento en Swope Soccer Village y participación en la fase de grupos del Mundial 2026.
- Las autoridades locales y FIFA insisten en que la seguridad en el Mundial es prioridad absoluta para el torneo que inicia el 11 de junio.