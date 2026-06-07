Tiroteo en Kansas City deja 9 heridos cerca de la concentración de Inglaterra / Eddie Keogh - The FA

Un preocupante incidente de seguridad ha sacudido la cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026. En la madrugada del sábado 7 de junio, un tiroteo en Kansas City, Missouri, dejó al menos nueve personas heridas cerca de las instalaciones que utilizará la selección de Inglaterra como base de concentración.

Selección de Inglaterra / Rich Storry Ampliar

Detalles del incidente

Según el Departamento de Policía de Kansas City, los disparos se registraron alrededor de las 4:00 a.m. en el bloque 7900 de Troost Avenue, a pocos minutos en auto de Swope Soccer Village, el centro de entrenamiento elegido por Inglaterra, y del hotel donde se hospedará el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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Tres mujeres adultas resultaron heridas por bala y fueron trasladadas de inmediato a hospitales.

resultaron heridas por bala y fueron trasladadas de inmediato a hospitales. Otras seis personas acudieron posteriormente a centros médicos con lesiones relacionadas, todas no mortales.

acudieron posteriormente a centros médicos con lesiones relacionadas, todas no mortales. No hay detenidos hasta el momento y la policía investiga el caso, vinculado a una multitud que se dispersó tras los hechos.

Ningún miembro de la delegación inglesa ni personal relacionado con el Mundial 2026 resultó afectado.

Swope Soccer Village, sede de entrenamiento de Inglaterra durante el Mundial

Inglaterra ha elegido Kansas City como su cuartel general para el Mundial de la FIFA. El equipo llegará el 13 de junio tras disputar partidos de preparación en Florida; Argentina y Países Bajos también usarán instalaciones en la zona.

El incidente ocurre mientras las autoridades locales refuerzan la seguridad en el Mundial con fondos federales de 17 millones de dólares destinados específicamente al evento. Organizadores del torneo han destacado medidas adicionales, incluyendo expertos en seguridad de alto nivel.

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Al menos nueve heridos en un tiroteo masivo en Kansas City (Estados Unidos), a unos seis kilómetros del campamento asignado a la selección de fútbol de Inglaterra para el Mundial, según informan fuentes policiales y The Athletic. pic.twitter.com/e2D9nkkAtt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

Reacciones y repercusiones

Aunque el tiroteo en Kansas City no guarda relación directa con la selección inglesa ni con el torneo, genera preocupación por la seguridad en las sedes del Mundial. Kansas City se prepara para recibir miles de aficionados y múltiples selecciones, por lo que este tipo de eventos pone bajo el reflector los protocolos de protección.

La Federación Inglesa (FA) ha declinado hacer comentarios por el momento.

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