Construyen gigantesca estatua de Messi en la India

Lionel Messi, uno de los futbolistas más admirados de todos los tiempos, será ovacionado en la India como parte de su gira llamada GOAT India Tour donde recorrerá 4 ciudades en 3 días.

Las localidades que tendrán la presencia del astro del futbol son: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi (la capital) donde se reunirá con el Primer Ministro Narendra Modi.

En Calcuta es donde se ha construido toda una estatua enorme a su nombre, la cual se inaugurará durante su visita a dicho país el próximo 13 de diciembre y mide casi 21 metros, siendo presentada como la más grande del mundo dedicada a un jugador de fútbol.

La estructura retrata a Messi sosteniendo la Copa Mundial de la FIFA y se ubicará en Salt Lake Stadium de Kolkata (Calcuta), con la supervisión del artista Monty Paul y un equipo de decenas de personas que la completaron en alrededor de cuarenta días.

El ministro estatal de Bengala Occidental, Sujit Bose, explicó que esta estatua no solo es muy alta, sino también un símbolo del enorme cariño y respeto que tienen muchos aficionados indios por Messi. Dijo que antes de él otros grandes como Maradona o Ronaldinho también fueron recibidos con admiración, y que la obra se construyó rápidamente para estar lista antes de la visita del astro argentino.

La visita de Messi a India también incluye partidos amistosos con su equipo Inter de Miami, encuentros con aficionados, eventos culturales y apariciones públicas.

Este homenaje monumental se suma a otros tributos que Messi ha recibido en distintas partes del mundo a lo largo de su carrera, y destaca la enorme influencia global del argentino o “GOAT” como muchos lo conocen.