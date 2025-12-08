¿Quién es Pol Deportes, el joven peruano que narrará el Real Madrid vs. Manchester City en la Liga de Campeones?

Cliver Huamán Sánchez, un adolescente de 15 años originario de Perú, será una de las voces invitadas para comentar el partido entre el Real Madrid y el Manchester City en la Liga de Campeones. ¿Cómo llegó hasta ahí? Con un teléfono, un trípode y una pasión inmensa por el futbol.

El joven peruano se volvió viral en redes sociales gracias a las narraciones que realiza desde el cerro de Puruchuco, donde transmite en vivo a través de TikTok, Instagram y Facebook. Pasó de tener pocos seguidores a superar los 1.7 millones en TikTok, siendo, hasta ahora, una de las revelaciones digitales del deporte más jóvenes del momento. Hoy es conocido como Pol Deportes, un apodo que, según detalla el periodista Renzo Gómez Vega, de El País, le pusieron en la escuela porque quería ser policía; narrar partidos, en ese entonces, solo era un pasatiempo.

TE PUEDE INTERESAR: Sorteo Mundial 2026: reacciones en México, “grupo de la muerte” y riesgos por visas y derechos

¿Quién es Pol Deportes?

Todo empezó cuando su hermano Kenny, cuatro años mayor, lo convenció de que tenía talento para la narración deportiva y aunque Cliver dudó al principio, decidió intentarlo. Primero solo se escuchaba su voz; después, poco a poco, comenzó a aparecer frente a la cámara y a buscar formas de cumplirle a su público.

Los videos de Pol le han dado la vuelta al mundo y le han permitido pisar por primera vez el Estadio Nacional de Perú cuando Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaron. La producción de 1190 Sports, uno de los medios deportivos más importantes, y donde trabajó Daniel Peredo, su narrador favorito, le permitió debutar durante unos minutos en una transmisión profesional.

Hoy, en una estancia en España, el joven ha visitado estudios de Radio Marca y ha aparecido en varios medios deportivos nacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: así funciona el nuevo formato de 48 selecciones y qué cambia para México