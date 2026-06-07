Christian Eriksen se desploma en pleno partido de Dinamarca y enciende las alarmas

El mediocampista danés Christian Eriksen, de 34 años, protagonizó este domingo un momento de gran tensión durante el amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania en el Nature Energy Park de Odense. En el minuto 65, el jugador se llevó las manos al pecho y se desplomó sobre el césped, reviviendo las peores imágenes del 12 de junio de 2021 en la Eurocopa.

Christian Eriksen / Eurasia Sport Images Ampliar

Aquella tarde en Copenhague, Eriksen sufrió un paro cardíaco en pleno partido ante Finlandia. Gracias a la rápida intervención médica, sobrevivió y desde entonces porta un desfibrilador implantable que le ha permitido retomar su carrera profesional con éxito en clubes como el Brentford, el Manchester United y, actualmente, el Wolfsburg. Su regreso a las canchas fue uno de los relatos más inspiradores del fútbol moderno.

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Christian Eriksen fuera de peligro

Hoy, las imágenes fueron similares: jugadores de ambos equipos rodeándolo inmediatamente, el árbitro deteniendo el encuentro y un silencio abrumador en las gradas. Afortunadamente, la Federación Danesa de Fútbol informó poco después que Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien dadas las circunstancias. El partido fue cancelado de inmediato.

🌐🇩🇰 CHRISTIAN ERIKSEN CAYÓ DESPLOMADO EN LA CANCHA



EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO ENTRE DINAMARCA Y UCRANIA pic.twitter.com/Ya89EEWxM8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

Este nuevo susto obliga a reflexionar. Eriksen es un ejemplo de resiliencia y de cómo la medicina deportiva ha avanzado para proteger a los atletas. Sin embargo, también recuerda que el corazón de un futbolista, incluso con todos los controles puede dar señales inesperadas. La presencia del desfibrilador no elimina por completo los riesgos, y eventos como este nos confrontan con la fragilidad humana en un deporte que exige lo máximo del cuerpo.