Francisco Garduño ofrece disculpa pública por incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez

Francisco Garduño, ofreció una disculpa pública por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció este viernes una disculpa pública por el incendio en estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, donde murieron 40 personas migrantes y más de 27 resultaron heridas.

Cumplimiento de orden judicial

La disculpa se realizó en el Museo de la Ciudad de México, como parte del proceso penal que enfrenta el exfuncionario federal. La medida da cumplimiento a lo ordenado por un juez tras el siniestro que evidenció fallas graves en el manejo de la estancia migratoria.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se originó después de una riña entre personal del INM y un grupo de migrantes que se encontraban retenidos en las instalaciones. La tragedia derivó en una de las peores crisis migratorias recientes en México, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional.

Tragedia que marcó a la migración en México

El caso se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes en su paso por México y en una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad, respeto a los derechos humanos y condiciones de estancia en los centros migratorios.

La disculpa pública de Garduño se suma a las exigencias de justicia de las familias de las víctimas, quienes reclaman reparación integral del daño y garantías de no repetición.

