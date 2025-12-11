¡Ahora sí! Boletos México vs Portugal: Fanki arranca la venta anticipada HOY tras cancelarla por fallas

Aficionados hacen fila para adquirir entradas al México vs. Portugal, luego de que Fanki reanudó la venta anticipada tras fallas el 10 de diciembre.

Tras el alboroto registrado este miércoles por la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal, cuyo principal atractivo es la presencia de Cristiano Ronaldo, la plataforma Fanki finalmente logró reanudar el proceso sin probelmas. Desde las nueve de la mañana, la venta anticipada comenzó a fluir con “normalidad”, aunque hay excepciones.

Apenas ayer 10 de diciembre, Fanki había reportado actividad cibernética inusual, acusando presuntos intentos de “tráfico malicioso”, lo que derivó en muchos errores, fallas, filas virtuales interminables, rumores de sitios apócrifos y, finalmente, la suspensión temporal de la preventa.

En redes sociales, la molestia de los aficionados no tardó en dispararse; usuarios denunciaron horas de espera, errores en la página e incluso intentos de estafa. Aquí en W Radio documentamos casos de personas que avanzaron en una supuesta compra que terminó siendo una completa estafa.

Comunidad Fanki: antes de la preventa México vs Portugal detectamos actividad inusual en el tráfico entrante.

Por seguridad decidimos no abrir la venta hoy.



Buscamos garantizar una experiencia segura y justa para tod@s.

Pronto anunciaremos el nuevo horario. pic.twitter.com/dvHGFz2Fun — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Hasta la Procuraduría Federal del Consumidor tuvo que pedirle a Fanki información clara para los usuarios antes de que la página anunciara la nueva fecha de la preventa.

De acuerdo con la plataforma, la preventa oficial para el México vs Portugal rumbo al Mundial 2026 se realizará los días 11 y 12 de diciembre.

¿Cuánto cuestan los boletos para México vs Portugal?

Los precios de salida para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal van desde 500 pesos y pueden llegar hasta 9 mil pesos, dependiendo de la zona del estadio.

Querida afición de la Selección de México:

La preventa Banorte de México vs Portugal queda reprogramada.



🗓️ 11 y 12 de diciembre 2025

⏰ Desde las 9:00 a.m.

📍 Partido: 28 de marzo 2026 – 19:00 hrs (CDMX)



Canales oficiales:

📩 soporte@fanki.mx

📞 +57 317 0292048 pic.twitter.com/mvg1DDIe1b — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Usuarios denuncian página de Fanki en blanco

A pesar de que para algunos la preventa ahora sí parece estar funcionando con normalidad, muchos usuarios continúan denunciando problemas, donde acusan una página completamente en blanco; señalan que están beneficiando a los revendedores y otros indican que aún presentan fallas similares a las del día de ayer.

En redes sociales como X abundan las denuncias sobre la página en blanco, a pesar de que los usuarios insisten en actualizar el sitio.

Sobre esto, Fanki solo ha pedido borrar el caché y las cookies, pero minutos después eliminó su post.