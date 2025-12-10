Colapsa preventa México vs Portugal: Fanki vuelve con fila virtual gigante y más de 50 minutos de espera

Visualización del frustrante momento de una preventa de boletos saturada. Muestra la pantalla de un monitor de escritorio con un mensaje de "ERROR DEL SERVIDOR: PÁGINA POR SATURACIÓN" en un sitio ficticio de la Copa Mundial 2026 para el partido México contra Portugal, debido a la alta demanda.

La preventa de los boletos para el partido de preparación entre la Selección Mexicana y Portugal, que se jugará el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte, comenzó con el pie izquierdo, pues la afición prácticamente tiró el sitio. La página donde se realiza la compra, fanki.com.mx, ha presentado múltiples fallas desde casi media hora antes, pues tarda demasiado en cargar o, de plano, arroja un error.

Se esperaba que a partir de las nueve de la mañana de este miércoles iniciara la preventa y, aunque los aficionados tendrán hasta las 11:59 de la noche del 12 de diciembre para adquirir sus boletos desde la Ciudad de México, todo apunta a que, como ocurre con conciertos y otros eventos de gran magnitud, la demanda masiva saturó el portal.

Error en Fanki a las 8:25 am: “503 Service Temporarily Unavailable”. Ampliar

En este caso, el sitio arrojó fallas como “503 Service Temporarily Unavailable”, “502 Bad Gateway” y “504 Gateway Timeout ERROR”. Este último apunta a que “podría haber demasiado tráfico o un error de configuración” (there might be too much traffic or a configuration error) y que “no podemos conectarnos al servidor de esta aplicación o sitio web en este momento” (we can’t connect to the server for this app or website at this time).

Error en Fanki a las 8:39 am: “504 Gateway Timeout ERROR”. Este último apunta a que “podría haber demasiado tráfico o un error de configuración”. Ampliar

Más tarde, Fanki dijo que la preventa iniciaría a las 9:30; sin embargo, a las 10:30 de la mañana el sitio seguía sin operar, mostrando solo una pantalla que decía “Ya casi estamos listos”.

Pantalla de espera de Fanki a las 9:28 am. Ampliar

Alrededor de las 11 de la mañana, Fanki comenzó a funcionar, ahora con una sala de espera virtual y una fila gigantesca. Aunque el tiempo estimado de espera supera los 50 minutos, en realidad podría ser un poco más, pues al momento de actualizar esta nota había alrededor de 70, 800 personas esperando.

