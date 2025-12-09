Usuarios podrán pagar metro y otros transportes con tarjeta virtual desde su teléfono móvil

A partir de este día, los usuarios del metro, metrobús, tren ligero, trolebús y cablebús que cuenten con los sistemas Android y Huawei podrán pagar su entrada con su teléfono móvil. Solo requieren bajar la aplicación CDMX.

Por el momento, los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) no aceptarán este pago, pero en todos los demás sí se podrá hacer a través de la tarjeta virtual de Movilidad Integrada, que se encuentra en la App CDMX, expresó el director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamaris Sánchez.

TE PUEDE INTERESAR: Morena inunda el Senado con 15 mil ejemplares del libro Grandeza de AMLO

¿Cómo funcionará el nuevo método de pago digital?

“Ya no se necesite una tarjeta física, ya con el celular los usuarios van a poder pagar para poder entrar al metro, el metrobús, el sistema de transportes eléctrico trolebús y cablebús. El único que tenemos pendiente por ahora es el RTP, que próximamente ya en enero seguramente ya estará incluido, pero ya todo mundo puede hacer uso de la tarjeta virtual”. — Ángel Tamaris Sánchez, director de la ADIP

En conferencia de prensa, el titular de la ADIP dijo que al día de hoy la App CDMX tiene 10.3 millones de descargas y 2.2 millones de usuarios activos mensualmente.

Tamaris Sánchez señaló que recientemente se hizo una actualización de la App CDMX que es “mucho más colorida y mejor organizada en seis nuevas categorías y servicios”.

📱 La #AppCDMX se actualiza para mejorar tu experiencia en la #CapitaldeLaTransformación. 😉



🤲 El titular de @LaAgenciaCDMX, @AngelTamarizS, informó que dentro de la nueva actualización de la #AppCDMX destacan:



🫀 Nueva imagen apegada a la actual administración

😱 Organización… pic.twitter.com/nLMVziukOu — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 9, 2025

¿Qué opciones de recarga e información ofrecerá la aplicación?

Los usuarios van a poder recargar esta tarjeta virtual con pago a través de CoDi, o con tarjeta de crédito o débito, directamente en la aplicación.

El funcionario resaltó que esta tarjeta virtual solo está disponible “por ahora” para dispositivos Android y Huawei. “Todavía no está disponible para celulares con iOS”.

Presentamos las mejoras de la #AppCDMX que ahora incorpora la tarjeta de Movilidad Integrada en formato digital para que las y los usuarios puedan utilizarla desde su teléfono y acceder de manera más sencilla a todo el sistema de transporte.

Avanzamos hacia una movilidad… pic.twitter.com/OrU5qkbVRB — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 9, 2025

Precisó que las funciones de la aplicación no cambian, “simplemente estamos agregando la Tarjeta Virtual”.

También mencionó que en la app ya se agregó información actualizada del Mexicable, del Mexibús y del Tren Interurbano México-Toluca.

Señaló que en las próximas actualizaciones se va a instalar el pago de servicios. “Hasta ahora, sólo se podía pagar el agua, pero ahora vamos a poder pagar muchos otros servicios, incluyendo líneas de captura”, concluyó.

🚇📲 ¡Ahora tu transporte en CDMX cabe en el celular!

La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.

Ojo: para RTP no está disponible, pero muy pronto pic.twitter.com/kBDBw5i7ou — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 9, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información