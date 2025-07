Gusano barrenador: ¿Qué pasa si comes carne de un animal infectado con este parásito?

Con el aumento de casos de animales bovinos infectados por gusano barrenador, que representa una amenaza para la sanidad ganadera y ha obligado a Estados Unidos a cerrar temporalmente su frontera a la importación de ganado mexicano, surge la preocupación sobre los riesgos que esta plaga representa para la salud.

El gusano barrenador es una larva que se infesta a través de heridas abiertas de animales, luego de que una mosca cochliomyia hominivorax deposita sus huevos y hace miasis, provocando que se alimenten del tejido vivo, por lo que cuando este parásito infecta al ganado, puede matar al animal desde dentro al adhierse a los órganos y perforarlos lentamente, hasta provocar la muerte.

¿Es peligroso comer carne de res de un animal infectado con gusano barrenador?

Si un animal bovino ha sido infectado de gusano barrenador, no representa un riesgo para el consumidor, pues no contamina la carne que comemos y este parásito no se trasmite por vía alimentaria.

Esto debido a que las larvas que surgen de los huevos que coloca la mosca solo se alimentan de tejido vivo, por lo que no prosperan en animales muertos. Si el animal afectado es tratado a tiempo y se eliminan todos los gusanos, la herida cicatriza con tejido nuevo, sin dejar secuelas.

De este modo, ni la carne, la leche, ni sus derivados se ven afectados, por lo que su consumo es completamente seguro. Además sería muy difícil que los consumidores llegarán a comer carne de un animal infectado por gusano barrenador, pues en caso de detectar infecciones o lesiones durante el sacrificio del animal, el producto es descartado y no se comercializa.

¿Cómo se infectan los humanos de gusano barrenador?

Las larvas de la mosca cochliomyia hominivorax pueden infectar a cualquier ser vivo de sangre caliente, es por eso que los humanos también podemos ser afectados por este parásito.

Al igual que como está ocurriendo con el ganado, el gusano barrenador puede infectar a las personas al hacer miasis en cualquier herida abierta, luego de que la mosca se pose sobre esta y aloje sus huevecillos.