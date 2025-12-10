Arriban miles de peregrinos a la Basílica para festejos guadalupanos
La llegada masiva de peregrinos a la Basílica comenzó este lunes y se esperan más de 12 millones de visitantes.
Como cada año, miles de fieles comenzaron a llegar a la Ciudad de México para rendir tributo a la Virgen de Guadalupe, generando desde este lunes un flujo intenso de peregrinos Basílica provenientes de distintos puntos del país por carreteras y autopistas.
¿Cuántos peregrinos se esperan este año?
Las autoridades de Protección Civil, la Guardia Nacional (GN) y la alcaldía Gustavo A. Madero informaron que se prevé la llegada de cerca de 12 millones de peregrinos, cifra contabilizada desde el fin de semana previo. Para ello se mantiene un operativo de seguridad que concluirá durante la madrugada del 13 de diciembre.
¿Qué piden los fieles a la Virgen de Guadalupe?
A dos días de la celebración, cientos de personas ya caminan por las calles cercanas al recinto religioso para agradecer favores recibidos o solicitar milagros, principalmente relacionados con salud y trabajo.
¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades?
La Guardia Nacional pidió extremar precauciones en carreteras y autopistas, ya que miles de católicos viajan a pie o en bicicleta rumbo al cerro del Tepeyac. Además, exhortaron a respetar señalamientos viales y mantenerse atentos al operativo especial.
