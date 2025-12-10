5 alternativas viales HOY por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y calles cerradas el 12 de diciembre en CDMX
El OVIAL reveló algunas rutas alternas para evitar los bloqueos y cortes viales por el Día de la Virgen en la zona norte de la capital
Con la llegada de peregrinos, feligreses y fieles a la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen, una movilidad que cada año se intensifica rumbo al 12 de diciembre, el Centro de Orientación Vial compartió nuevas alternativas viales ante los cortes que se han registrado esta semana en avenidas como Calzada de Guadalupe y Eje 4 Norte.
5 alternativas viales por bloqueos de peregrinos
De acuerdo con el OVIAL de la Ciudad de México, hay tres rutas que recomienda utilizar para evitar el caos vial que se ha presentado por las movilizaciones y concentración de personas en la zona norte de la ciudad:
- Avenida de los Insurgentes
- Eje 1 Oriente
- Eje 2 Oriente
- Eje 3 Norte
- Avenida Ferrocarril Hidalgo
Calles y avenidas cerradas por peregrinaciones en CDMX
Los principales cierres a la circulación se mantienen en las siguientes vialidades:
- Calzada de los Misterios
- Fray Juan de Zumárraga
- Calzada de Guadalupe
- Calle 5 de Febrero, desde Eje 4 Norte