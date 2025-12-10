;

  10 DIC 2025

5 alternativas viales HOY por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y calles cerradas el 12 de diciembre en CDMX

El OVIAL reveló algunas rutas alternas para evitar los bloqueos y cortes viales por el Día de la Virgen en la zona norte de la capital

Peregrinos, feligreses y fieles llegan a la Basílica de Guadalupe en CDMX por el Día de la Virgen.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Con la llegada de peregrinos, feligreses y fieles a la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen, una movilidad que cada año se intensifica rumbo al 12 de diciembre, el Centro de Orientación Vial compartió nuevas alternativas viales ante los cortes que se han registrado esta semana en avenidas como Calzada de Guadalupe y Eje 4 Norte.

5 alternativas viales por bloqueos de peregrinos

De acuerdo con el OVIAL de la Ciudad de México, hay tres rutas que recomienda utilizar para evitar el caos vial que se ha presentado por las movilizaciones y concentración de personas en la zona norte de la ciudad:

  • Avenida de los Insurgentes
  • Eje 1 Oriente
  • Eje 2 Oriente
  • Eje 3 Norte
  • Avenida Ferrocarril Hidalgo

Calles y avenidas cerradas por peregrinaciones en CDMX

Los principales cierres a la circulación se mantienen en las siguientes vialidades:

  • Calzada de los Misterios
  • Fray Juan de Zumárraga
  • Calzada de Guadalupe
  • Calle 5 de Febrero, desde Eje 4 Norte

