5 alternativas viales HOY por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe y calles cerradas el 12 de diciembre en CDMX

Peregrinos, feligreses y fieles llegan a la Basílica de Guadalupe en CDMX por el Día de la Virgen.

Con la llegada de peregrinos, feligreses y fieles a la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen, una movilidad que cada año se intensifica rumbo al 12 de diciembre, el Centro de Orientación Vial compartió nuevas alternativas viales ante los cortes que se han registrado esta semana en avenidas como Calzada de Guadalupe y Eje 4 Norte.

5 alternativas viales por bloqueos de peregrinos

De acuerdo con el OVIAL de la Ciudad de México, hay tres rutas que recomienda utilizar para evitar el caos vial que se ha presentado por las movilizaciones y concentración de personas en la zona norte de la ciudad:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Oriente

Eje 2 Oriente

Eje 3 Norte

Avenida Ferrocarril Hidalgo

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en ambos cuerpos de Calz. de Guadalupe a la altura de Eje 4 Norte, @TuAlcaldiaGAM, por arribo de #Peregrinos a la @INBGuadalupe. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Eje 1 y 2 Oriente.

Calles y avenidas cerradas por peregrinaciones en CDMX

Los principales cierres a la circulación se mantienen en las siguientes vialidades:

Calzada de los Misterios

Fray Juan de Zumárraga

Calzada de Guadalupe

Calle 5 de Febrero, desde Eje 4 Norte