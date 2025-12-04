Operativo Basílica 2026 para recibir a miles de peregrinos

El Gobierno capitalino informó que el Operativo Basílica especial para recibir a los miles de peregrinos que comenzarán a arribar a la Basílica de Guadalupe, con motivo de la celebración del 12 de diciembre, iniciará a partir de este viernes.

Incremento temprano de visitantes

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, explicó que aunque el mayor flujo de visitantes se espera entre la noche del miércoles 10, el jueves 11 y la madrugada del día 12, el incremento de visitantes comienza desde el fin de semana previo, por lo que el gobierno adelantará la presencia de elementos de seguridad y equipos de apoyo y protección en las principales entradas de la ciudad y en las rutas utilizadas por los peregrinos para llegar a la Villa.

“En años anteriores el flujo de peregrinos empieza a incrementar un fin de semana antes, o sea este fin de semana; por lo tanto, a partir ya de mañana tenemos previsto incrementar la presencia en las entradas de la ciudad y en todas las trayectorias de los peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. Obviamente, conforme se acerque el 11, el incremento del operativo se va haciendo más importante”. — César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX

Coordinación interinstitucional y apoyos

El despliegue de elementos aumentará progresivamente conforme se acerquen el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que el gobierno capitalino ha sostenido reuniones interinstitucionales para coordinar a todas las dependencias que participarán en el Operativo Basílica, entre ellas las secretarías de Salud, Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Locatel, Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Agencia de Atención Animal (Agatan), debido a que cada año se encuentran numerosos perros abandonados.

El gobierno capitalino informó que en los próximos días, junto con todas las dependencias involucradas, se darán detalles finales del Operativo Basilica 2026.

