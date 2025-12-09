Ciclovía de Tlalpan: ¿Este 12 de diciembre se podrá utilizar el carril especial para los peregrinos?

La construcción de la nueva Ciclovía de Tlalpan en la CDMX continúa y aunque presenta avances significativos, no está lista al 100%. Aunado a esto, la movilidad urbana se ve afectada, provocando caos vial, personas sin poder caminar sobre las banquetas, entre otras tantas causas.

Finalmente, este proyecto se espera que para el 2026 comience a tomar forma para que en el Mundial 2026 tanto personas nativas como extranjeros, puedan utilizar esta alternativa vial. Es por eso que te contamos si este 12 de diciembre los peregrinos y fieles que visitan la Basílica y pasan por la Calzada, podrán hacer uso de la Ciclovía de Tlalpan.

¿Los peregrinos podrán utilizar la Ciclovía de Tlalpan este 12 de diciembre?

El proyecto tiene como objetivo principal, proporcionar un corredor ciclista seguro y continuo que conecte a la zona sur de la ciudad con el centro. Actualmente, la mayor parte de la obra comienza a estar lista, sin embargo, aún falta el cambio de banquetas, la colocación de elementos de protección física y la señalización vertical en los distintos tramos.

A pesar de que se mantiene con un avance considerable en el tramo central, aún queda mucho por hacer. Por lo que la respuesta es no. Desafortunadamente en estas fechas, la CDMX parece recibir a miles de fieles creyentes que realizan mandas para agradecer por algo que haya pasado en su vida. Sin embargo, al llegar de diferentes lugares el destino es el mismo, y si vienen del sur, no será posible hacer uso de la Ciclovía de Tlalpan.

¿Qué consecuencias puede haber al no poder utilizar la Ciclovía de Tlalpan este Día de la Virgen de Guadalupe?

Aunque hubiera sido algo fabuloso que miles de peregrinos usaran este carril para ir seguros hacia la Basílicia de Guadalupe, no será posible. Por ende, los mismos, deberán tener cuidado al caminar sobre la Calzada de Tlalpan ya que los autos ocupan tres carriles laterales.

Asimismo, se pide que mantengan precaución por los cruces que tiene la ciclovía a lo largo del camino. Aunque también se prevé un operativo de seguridad de las autoridades correspondientes.

