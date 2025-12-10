¿Cierran los bancos el 12 de diciembre? CNBV aclara si abren por el Día del Empleado bancario y el Día de la Virgen

¿Cierran los bancos el 12 de diciembre? Esto dijo la CNBV / Andrzej Rostek

Con la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe por el Día de la Virgen, muchos no saben si los bancos suspenderán actividades o si trabajarán de forma normal. Así que aquí te contamos qué dijo exactamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre este 12 de diciembre.

¿Abren los bancos el 12 de diciembre?

Similar al calendario de días inhábiles que reconoce la Ley Federal del Trabajo, las fechas que contempla el organismo son muy específicas en cuanto al cierre y suspensión de actividades de las entidades financieras que son supervisadas por la CNBV. Y déjame adelantarte que el 12 de diciembre sí suspenden, pero no por lo que crees.

¿Qué se celebra en los bancos el 12 de diciembre?

De acuerdo con las autoridades, ese día no hay banca abierta por el Día del Empleado Bancario, aunque coincide de manera particular con la celebración guadalupana.

¿Cuándo vuelven a abrir los bancos?

Las actividades se reanudan con normalidad después del 12 de diciembre. Es decir, desde el sábado 13 ya podrás ir a tu sucursal para hacer cualquier trámite que tengas pendiente.

¿Qué servicios bancarios hay el 12 de diciembre?

Y aunque las sucursales permanecerán cerradas, seguirás teniendo acceso a servicios como las aplicaciones móviles, donde podrás hacer transferencias, pagos y movimientos básicos; cajeros automáticos, disponibles para retiros, consultas de saldo y depósitos en algunos bancos; y banca por Internet, con posibilidad de realizar operaciones habituales las 24 horas.

