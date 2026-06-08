Seguridad Edomex 2026: refuerzan vigilancia por el Mundial y reportan baja en extorsiones

Mundial 2026 impulsa operativo con más de mil 500 policías en destinos turísticos del Edomex. FB

Las autoridades del Estado de México dieron a conocer este lunes 8 de junio de 2026 un balance de seguridad que incluye acciones preventivas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultados en el combate a la extorsión y operativos contra el robo de vehículos y autopartes.

Entre los anuncios más relevantes destaca el reforzamiento de la vigilancia en zonas turísticas, la disminución de delitos de alto impacto en municipios como Tlalnepantla y Chalco, así como el aseguramiento de aproximadamente 10 toneladas de autopartes durante un operativo realizado en Chicoloapan.

Bajan las extorsiones en Edomex y refuerzan vigilancia en zonas turísticas por el Mundial. FB Ampliar

Refuerzan seguridad en destinos turísticos por el Mundial 2026

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que más de mil 500 elementos serán desplegados en los principales destinos turísticos de la entidad como parte de la estrategia de vigilancia vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El objetivo es fortalecer la presencia policial en zonas de alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, además de garantizar condiciones de seguridad durante los eventos relacionados con la justa deportiva que tendrá como una de sus sedes a México.

Las autoridades señalaron que el operativo contempla patrullajes preventivos, monitoreo y coordinación con corporaciones municipales y federales.

Tlalnepantla y Chalco reportan disminución en extorsiones

De acuerdo con cifras oficiales, el municipio de Tlalnepantla registró una reducción del 58 por ciento en el delito de extorsión entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Por otra parte, en Chalco, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal detuvieron a cuatro hombres identificados como probables responsables de los delitos de extorsión y contra la salud.

Las autoridades destacaron que este municipio también reportó una disminución del 43.1 por ciento en las denuncias por extorsión durante los primeros cuatro meses del año, respecto al mismo lapso del año anterior.

Operación Fortaleza recupera 10 toneladas de autopartes

Como parte de las acciones contra el robo de vehículos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que mediante la Operación “Fortaleza” fueron recuperadas aproximadamente 10 toneladas de autopartes en el municipio de Chicoloapan.

El aseguramiento forma parte de las investigaciones para combatir la comercialización ilegal de piezas automotrices y desarticular redes vinculadas con el robo de vehículos en la zona oriente de la entidad.

Las autoridades mexiquenses aseguraron que estos operativos continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, reducir la incidencia delictiva y brindar mejores condiciones a la población y a los visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026.