Uñas navideñas 2025: descubre los 5 diseños más populares para esta temporada

Uñas en tonos champagne y en verde mate son una buena opción.

La Navidad no solo se vive en la ropa, en la decoración o en el menú de la cena. También llega a las uñas navideñas. Y este año, la tendencia es clara: diseños elegantes, minimalistas y con un toque de brillo que capture el espíritu festivo sin verse exagerado. Los salones de belleza reportan que las búsquedas aumentaron desde finales de noviembre y que, aunque los clásicos regresan, hay estilos nuevos que están tomando fuerza en redes como TikTok, Instagram y Pinterest.

Aquí te presentamos los cinco diseños más pedidos para Navidad, con explicaciones sencillas para entender por qué funcionan y cómo pueden adaptarse a cualquier largo o forma de uña.

1. Rojo clásico con brillo dorado

El favorito eterno. Y no es casualidad: el rojo es símbolo de Navidad, elegancia y fuerza visual. La tendencia de este año combina un rojo intenso con detalles dorados en líneas finas o en la punta de la uña.

Uñas rojas y doradas con detalles en formas de estrellas.

El resultado es un look atemporal que nunca falla para cenas formales, fiestas de oficina o intercambios familiares. Es perfecto para quienes quieren lucir festivas sin arriesgar demasiado.

2. French navideño en tonos blanco y plata

El french nunca se va, solo evoluciona. Para Navidad, se lleva con puntas blancas muy finas sobre una base natural o nude, pero acompañado de un toque plateado que simula nieve o escarcha.

Los diseños como venados y copos de nieve son tendencia este 2025.

Es un diseño discreto, sofisticado y que da una sensación de frescura invernal. Además, combina con absolutamente cualquier outfit, desde suéteres navideños hasta vestidos elegantes.

3. Uñas verde pino con acabado mate

El verde profundo es el nuevo protagonista. Inspirado en los árboles de Navidad, este tono se pide con acabado mate para dar una textura más moderna.

Los diseños con colores rosa y manchas blancas son buena combinación.

Muchas lo combinan con un solo acento brillante en una uña para lograr un equilibrio entre lo sobrio y lo festivo. Este estilo destaca especialmente en uñas cortas o medianas.

4. Diseño “Caramelo navideño” en rojo y blanco

Inspirado en los bastones de caramelo, este diseño juega con líneas diagonales rojas y blancas que dan un look divertido, juvenil y muy decembrino.

Estas uñas son una buena opción para la cena Navideña.

Es perfecto para quienes disfrutan de estilos más creativos, pero sin llegar a lo recargado. Además, se ha vuelto viral porque se ve espectacular tanto en uñas largas como en cortas.

5. Glitter total en tono champagne

Si hay un diseño que está arrasando este año, es el glitter champagne. No es dorado exagerado ni plateado frío: es un punto medio elegante que ilumina sin saturar.

Este diseño de uñas es elegante.

Las uñas completamente cubiertas de glitter se han vuelto un hit para fiestas y eventos nocturnos. Es la opción ideal para quienes buscan un efecto “wow” sin necesidad de formas complejas.

Este año, la Navidad se refleja en uñas que mezclan tradición, brillo y minimalismo. Desde el rojo clásico hasta el glitter champagne, la clave es elegir un diseño que te haga sentir festiva sin perder tu estilo personal. Y lo mejor: todos estos looks pueden adaptarse a cualquier tipo de uña.