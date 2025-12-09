¿Quiénes NO trabajan el 12 de diciembre? Esto dice la LFT sobre el Día de la Virgen y los días feriados en diciembre

Ilustración que aborda la duda común de los trabajadores en México sobre el 12 de diciembre de 2025 (Día de la Virgen de Guadalupe): ¿Es un día festivo obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT)? La imagen destaca la fecha en el calendario laboral.

Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha en la que miles de peregrinos y fieles recorren distintos estados del país para llegar hasta la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, cuya fecha fue elegida por ser la última aparición de la Virgen María a Juan Diego en 1531, en el cerro del Tepeyac, donde, según cuentan, quedó impresa su imagen en la tilma del indígena.

¿El 12 de diciembre es día festivo o de descanso obligatorio?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), el 12 de diciembre no es un día de descanso obligatorio. Es decir, no se contempla dentro del calendario de días que los trabajadores pueden disfrutar como descanso oficial.

¿Quiénes NO trabajan el 12 de diciembre?

Los feligreses y peregrinos que viajan hacia la Basílica pueden no trabajar por decisión personal, pero la ley no establece ningún tipo de descanso laboral obligatorio para esa fecha.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Puente el 12 de diciembre por el Día de la Virgen? Esto dice la SEP sobre si habrá clases en educación básica o no

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio?

La LFT reconoce como descanso obligatorio los siguientes días:

1 de enero

Primer lunes de febrero (por el 5 de febrero)

Tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo)

1 de mayo

16 de septiembre

1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

Tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre)

25 de diciembre

Así como los que determinen las leyes electorales en caso de elecciones ordinarias.

¿Hay clases el 12 de diciembre?

Según el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 2025-2026, el 12 de diciembre no está marcado como día de suspensión de actividades escolares, así que sí hay clases en preescolar, primaria y secundaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo son las vacaciones de invierno SEP? Se confirma la extensión del periodo vacacional decembrinas