¿Puente el 12 de diciembre por el Día de la Virgen? Esto dice la SEP sobre si habrá clases en educación básica o no

Ilustración que representa la duda sobre la suspensión de clases o puente escolar el 12 de diciembre de 2025 (Día de la Virgen de Guadalupe) en el calendario oficial de la SEP en México. Un signo de interrogación resalta si el Día de la Virgen será un día de descanso obligatorio para alumnos y maestros.

La Secretaría de Educación Pública aclaró si habrá puente este 12 de diciembre, fecha en la que miles de fieles acuden a la Basílica de Guadalupe y en la que, en distintos medios y redes, circuló la versión de que estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, tendrían descanso.

¿Habrá puente de la SEP el 12 de diciembre?

Al tratarse de una fecha relacionada con la fe y las tradiciones religiosas, algunos padres podrían decidir no enviar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, de acuerdo con el calendario escolar, el 12 de diciembre es un día de clases con actividades completamente normales.

¿Qué días no hay clases en diciembre?

En diciembre, los estudiantes de la SEP sólo tendrán el periodo vacacional de invierno, que inicia el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluye el viernes 9 de enero de 2026.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

El 12 de diciembre se conmemora la aparición de la Virgen de Guadalupe, figura considerada por millones de mexicanos y mexicanas como la “madre de todos”. Sus raíces culturales se remontan a tiempos prehispánicos cuando fray Bernardino de Sahagún documentó que en el Cerro del Tepeyac existía un templo dedicado a la diosa Tonantzin, cuyo nombre significa “nuestra madre”.

Pero la tradición guadalupana se quedó gracias al Nican Mopohua, un texto de 1531 que narra la aparición de la Virgen a Juan Diego y posteriormente al obispo fray Juan de Zumárraga, considerado el episodio fundacional de la celebración perdura hasta hoy.

