Fiscalía CDMX investiga ejecución de dos hombres en la colonia Morelos

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX analiza videos del C5 y cámaras particulares para tratar de identificar el rostro de dos sujetos presuntos responsables de balear y privar de la vida a dos hombres en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

En el lugar murió el conductor de una bicicleta eléctrica y el segundo falleció en el Hospital de Balbuena. Los hechos ocurrieron en la avenida Anillo de Circunvalación y Central de Plomeros, colonia Morelos. De acuerdo con los primeros avances se puede tratar de un ajuste de cuentas entre narcomenudistas de la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Concanaco exige a FGR explicar explosión en Michoacán; temen afecte a actividad económica

¿Qué se sabe sobre las víctimas y los agresores?

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas, una de ellas es un hombre de aproximadamente 25 años, quien recibió 5 disparos, uno de ellos en la cabeza; el otro sujeto tenía 20 años. Los agresores escaparon en una motocicleta color azul en dirección al barrio de Tepito.

Dos hombres fueron asesinados en calles de la colonia Morelos Ampliar

¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía CDMX?

Peritos y ministerio público de la Fiscalía capitalina tomaron conocimiento de los hechos para iniciar la carpeta de investigación y dar con los probables responsables de este doble homicidio.

Dos hombres fueron asesinados en calles de la colonia Morelos Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información