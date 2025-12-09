Fiscalía CDMX investiga ejecución de dos hombres en la colonia Morelos
La Fiscalía CDMX analiza videos y líneas de investigación tras la ejecución registrada en la colonia Morelos, donde dos hombres fueron asesinados.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX analiza videos del C5 y cámaras particulares para tratar de identificar el rostro de dos sujetos presuntos responsables de balear y privar de la vida a dos hombres en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.
En el lugar murió el conductor de una bicicleta eléctrica y el segundo falleció en el Hospital de Balbuena. Los hechos ocurrieron en la avenida Anillo de Circunvalación y Central de Plomeros, colonia Morelos. De acuerdo con los primeros avances se puede tratar de un ajuste de cuentas entre narcomenudistas de la zona.
TE PUEDE INTERESAR: Concanaco exige a FGR explicar explosión en Michoacán; temen afecte a actividad económica
¿Qué se sabe sobre las víctimas y los agresores?
Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas, una de ellas es un hombre de aproximadamente 25 años, quien recibió 5 disparos, uno de ellos en la cabeza; el otro sujeto tenía 20 años. Los agresores escaparon en una motocicleta color azul en dirección al barrio de Tepito.
¿Cómo avanza la investigación de la Fiscalía CDMX?
Peritos y ministerio público de la Fiscalía capitalina tomaron conocimiento de los hechos para iniciar la carpeta de investigación y dar con los probables responsables de este doble homicidio.