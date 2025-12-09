Concanaco exige a FGR explicar explosión en Michoacán; temen afecte a actividad económica

En Michoacán se registró un ataque con un carro bomba en las instalaciones de la Policía Comunitaria, el cual dejó cinco personas muertas y doce heridas

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) corrigió que la investigación iniciada por la explosión de un automóvil en Coahuayana, Michoacán, es por el delito de delincuencia organizada, no por terrorismo, y en vísperas de realizarse el Mundial de Futbol 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco/Servytur) exhortó a las autoridades explicar con claridad qué fue lo qué sucedió y se atiendan de inmediato las causas.

¿Qué exige Concanaco tras el incidente en Michoacán?

En conferencia de prensa para dar a conocer su estrategia comercial para esta fiesta del balompié internacional “Plan CONCANACO, un Mundial muy Mexicano”, el presidente del organismo, Octavio de la Torre De Steffano, expresó lo siguiente:

“Nosotros siempre vamos a señalar y vamos a a denunciar cada acto de violencia en cualquier parte del país, y cualquier acto de violencia tiene un impacto directo en la economía, en la actividad económica, en la tranquilidad de las comunidades, y ahí es parte de la importancia de que se explique con claridad la situación que sucedió, pero sobre todo que se atiendan a las causas que generan ese tipo de violencia”. — Octavio de la Torre De Steffano

Sobre la derrama económica que se estima por la realización del Mundial de Fútbol en nuestro país, dijo que esperan duplicar las expectativas gubernamentales de 65 mil millones de pesos, cifra que subrayó, “se nos hace muy baja”.

¿Cuánto dejará el Mundial 2026 en México según Concanaco?

De acuerdo al presidente de Concanaco, la cifra se puede duplicar, e incluso estiman que por ciudad sede la derrama económica quede de la siguiente manera:

34 mil millones de pesos en Ciudad de México.

Arriba de 11 mil millones de pesos en Guadalajara .

. 14 mil millones de pesos en Monterrey.

A ello se le suman los más de 12 mil empleos temporales que generará.

“Y esto equivale a más de tres mil millones de dólares y va a generar al menos 12 mil empleos temporales. Esta derrama va a estar impulsada por la llegada de alrededor de<b> </b>5.5 millones de visitantes”. — Octavio de la Torre De Steffano

